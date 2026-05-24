Szalah elsírta magát a búcsú közben – Szoboszlai milyen díjat kapott? + videó

A Liverpool utolsó Premier League-mérkőzése után érzelmes búcsúban részesült Mohamed Szalah és Andy Roberton is a klubtól, illetve az Anfield közönségétől. A két játékos kilenc év után távozik a Vörösöktől, ezért külön emléklapot és persze vastapsot kaptak, a szurkolók hosszasan énekelték az ő dalaikat, majd több ezren kértek tőlük közös szelfit a stadionban. Az érzelmes díjátadó után mindketten kaptak egy-egy díjat, ahogy Szoboszlai Dominik is, derült ki a klub élő adásából

2026. 05. 24. 20:02
Mohamed Szalah elsírta magát az utolsó mérkőzése után a Liverpool színeiben
Mohamed Szalah elsírta magát az utolsó mérkőzése után a Liverpool színeiben Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Milyen díjat kaphatott Szoboszlai Dominik?

A Liverpool élő adásában látható volt, hogy miután Szalahnak és Robertsonnak díszsorfalat álltak a játékosok, ők ketten, illetve a Liverpool magyarja a pálya mellé megy, s egy aranycipőt kaptak mind a hárman. Robertson és Szalah esetében a búcsú mellé egy emlék lehet, mindez persze Szoboszlai esetében nem állja meg a helyét. 

Szoboszlai az idényben ötször is a hónap játékosa lett házon belül, így joggal gondolhatjuk, hogy az Év játékosa is ő lett a klubnál, ez a díj akár ezt is jelentheti. De ha a gólokat és gólpasszokat nézzük (25), akkor sincs nála eredményesebb a csapaton belül.

A Liverpool korábbi csapatkapitánya, jelenleg a Brentford játékosa, Jordan Henderson búcsúzott Szalahtól:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
