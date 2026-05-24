Szalah elsírta magát a búcsú közben – Szoboszlai milyen díjat kapott? + videó

Milyen díjat kaphatott Szoboszlai Dominik?
A Liverpool élő adásában látható volt, hogy miután Szalahnak és Robertsonnak díszsorfalat álltak a játékosok, ők ketten, illetve a Liverpool magyarja a pálya mellé megy, s egy aranycipőt kaptak mind a hárman. Robertson és Szalah esetében a búcsú mellé egy emlék lehet, mindez persze Szoboszlai esetében nem állja meg a helyét.
Szoboszlai az idényben ötször is a hónap játékosa lett házon belül, így joggal gondolhatjuk, hogy az Év játékosa is ő lett a klubnál, ez a díj akár ezt is jelentheti. De ha a gólokat és gólpasszokat nézzük (25), akkor sincs nála eredményesebb a csapaton belül.
A Liverpool korábbi csapatkapitánya, jelenleg a Brentford játékosa, Jordan Henderson búcsúzott Szalahtól:
