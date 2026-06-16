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Senki nem élte túl az amerikai légierő B-52-es nehézbombázóját ért szerencsétlenséget

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Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehézbombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek - közölte az amerikai hadsereg. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 16. 13:20
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A zavartalan vizsgálat érdekében a katonai repülőteret lezárták, és a támaszpontra is megszigorították a belépést. A dél-kaliforniai sivatagos térségben található Edwards támaszpont elsősorban fejlesztési, tesztelési és kutatási célokat szolgál.

A B-52 Stratofortress az amerikai haderő stratégiai nehézbombázója 14 ezer kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. A 2000-es évek elején indított felújítási program révén a jelenleg használatban lévő B-52-esek 2045-ig maradhatnak hadrendben.

A Boeing összesen mintegy 740 darabot gyártott az 50 méteres szárny-fesztávolságot meghaladó csaknem 50 méter hosszúságú katonai járműből, amelynek mintegy tizede van még szolgálatban az amerikai haderő kötelékében. A gép irányítása öt tagú személyzetet igényel, idézte fel az MTI.

Borítókép: B-52 Stratofortress (Fotó: AFP)

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