Senki nem élte túl az amerikai légierő B-52-es nehézbombázóját ért szerencsétlenséget

A zavartalan vizsgálat érdekében a katonai repülőteret lezárták, és a támaszpontra is megszigorították a belépést. A dél-kaliforniai sivatagos térségben található Edwards támaszpont elsősorban fejlesztési, tesztelési és kutatási célokat szolgál.

A B-52 Stratofortress az amerikai haderő stratégiai nehézbombázója 14 ezer kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. A 2000-es évek elején indított felújítási program révén a jelenleg használatban lévő B-52-esek 2045-ig maradhatnak hadrendben.

A Boeing összesen mintegy 740 darabot gyártott az 50 méteres szárny-fesztávolságot meghaladó csaknem 50 méter hosszúságú katonai járműből, amelynek mintegy tizede van még szolgálatban az amerikai haderő kötelékében. A gép irányítása öt tagú személyzetet igényel, idézte fel az MTI.

Borítókép: B-52 Stratofortress (Fotó: AFP)