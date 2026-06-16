Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Balogh Dávid)
Nagy Imre unokája egy órával a megemlékezés előtt kapott meghívót a Tisza-kormánytól
Kellemetlen szervezési hibáról számolt be Jánosi Katalin a Nagy Imre-rehabilitáció évfordulóján tartott megemlékezés kapcsán. A mártír miniszterelnök unokája szerint a meghívó az esemény előtt alig egy órával érkezett meg a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségtől, ráadásul még az évforduló sorszámát is eltévesztették.
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