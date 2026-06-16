Magyar Péter az 1956-os forradalom mártírjaira emlékezik az Országgyűlésben

Az emberek indították el az 1956-os forradalmat
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy hazánk minden forradalmának vannak vezetői. Az 1956-os forradalom legemblematikusabb alakjának a pesti srácokat nevezte, akiket a Time magazin is az év emberének választott.
Ez a szépsége ennek a forradalomnak, hogy a valóban az emberek indították el
– tette hozzá.
Nagyon nehéz sorsunk volt a huszadik században, de megtörni sohasem tudták a magyar embereket. Büszkék vagyunk ’56 hőseire
– rögzítette Rétvári.
Továbbá kitért arra is, hogy Nagy Imre egy kritikus történelmi pillanatban tudott jó döntést hozni.
Mindenki főhajtást érdemel
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint a rendszerváltoztatás után a forradalom mégiscsak győzni tudott.
Az igaz, hogy a rendszerváltoztatást követő időszak is felhalmozott adósságokat, az is igaz, hogy a kommunisták, köztük a legbrutálisabb bűncselekményeket elkövető kommunisták számonkérése sem történt meg úgy, ahogy annak meg kellett volna történnie
– mondta.
Gulyás szerint ez nem teszi semmissé az 1956-os forradalom érdemeit, hogy az országra mindig is úgy tekintettek, mint amelyiknek szabadságszerető népe a világ legerősebb hadseregével is szembeszáll. Nagy Imre szerepe kapcsán megjegyezte, hogy egy moszkovita kommunista volt, azonban 1956-ban a forradalmat soha nem árulta el, majd a kivégzése előtt nem kért kegyelmet.
Ezért érdemel Nagy Imre ma is főhajtást, ahogy főhajtást érdemel mindenki, aki fegyvert fogott. Wittner Mária, Angyal István, Pongrátz Gergely, Mindszenty és Bibó István
– tette hozzá.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)
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