Magyar Péter az 1956-os forradalom mártírjaira emlékezik az Országgyűlésben

Az emberek indították el az 1956-os forradalmat

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy hazánk minden forradalmának vannak vezetői. Az 1956-os forradalom legemblematikusabb alakjának a pesti srácokat nevezte, akiket a Time magazin is az év emberének választott.

Ez a szépsége ennek a forradalomnak, hogy a valóban az emberek indították el

– tette hozzá.

Nagyon nehéz sorsunk volt a huszadik században, de megtörni sohasem tudták a magyar embereket. Büszkék vagyunk ’56 hőseire

– rögzítette Rétvári.

Továbbá kitért arra is, hogy Nagy Imre egy kritikus történelmi pillanatban tudott jó döntést hozni.

Mindenki főhajtást érdemel

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint a rendszerváltoztatás után a forradalom mégiscsak győzni tudott.

Az igaz, hogy a rendszerváltoztatást követő időszak is felhalmozott adósságokat, az is igaz, hogy a kommunisták, köztük a legbrutálisabb bűncselekményeket elkövető kommunisták számonkérése sem történt meg úgy, ahogy annak meg kellett volna történnie

– mondta.

Gulyás szerint ez nem teszi semmissé az 1956-os forradalom érdemeit, hogy az országra mindig is úgy tekintettek, mint amelyiknek szabadságszerető népe a világ legerősebb hadseregével is szembeszáll. Nagy Imre szerepe kapcsán megjegyezte, hogy egy moszkovita kommunista volt, azonban 1956-ban a forradalmat soha nem árulta el, majd a kivégzése előtt nem kért kegyelmet.

Ezért érdemel Nagy Imre ma is főhajtást, ahogy főhajtást érdemel mindenki, aki fegyvert fogott. Wittner Mária, Angyal István, Pongrátz Gergely, Mindszenty és Bibó István

– tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)