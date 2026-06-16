Borítókép: Orbán Viktor egykori miniszterelnök, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor sosem értett egyet azzal, hogy a leegyszerűsített kampányüzenetekkel van a baj
Nem a leegyszerűsített kampányüzenetek miatt fordult el a Fidesztől az értelmiség, hanem azért, mert a párt elhanyagolta azokat a fórumokat, ahol árnyaltabb párbeszédet folytathatott volna velük – erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke az Indexnek adott interjúból idézett, amelyben megállapította: a választási vereség egyik tanulsága, hogy szorosabb kapcsolatot kellett volna fenntartani az ország jövőjéről gondolkodó értelmiségi körökkel.
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