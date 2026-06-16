Így korlátozza a Tisza Párt a demokráciát

A szakmában sem nézték jó szemmel a Tisza-kormány lépését. Ifj. Lomnici Zoltán úgy értékelt lapunknak, hogy a javaslat egy

nyíltan személyre szabott, visszaható hatályú beavatkozás a magyar alkotmányos rendbe, amely egy korábbi miniszterelnök politikai kizárását célozza.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata egyértelműen elutasítja a személyre szabott törvényalkotás gyakorlatát. A jogállamiság követelményéből fakadóan a törvényeknek általánosnak és absztraktnak kell lenniük, nem pedig konkrét személyek elleni fegyvernek – hívta fel a figyelmet.