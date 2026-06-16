Lex OrbánOrbán ViktorTisza-kormány

Így korlátozza a Tisza Párt a demokráciát

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Elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben maximálja a miniszterelnöki mandátum időtartamát, ráadásul visszamenőleges hatállyal. A lex Orbánként emlegetett szabályozással Orbán Viktor jövőbeni indulását szeretnék kizárni, ami egyértelműen azt mutatja: a Tisza-kormány fél a volt kormányfő visszatérésétől.

Munkatársunktól
2026. 06. 16. 4:45
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A szakmában sem nézték jó szemmel a Tisza-kormány lépését. Ifj. Lomnici Zoltán úgy értékelt lapunknak, hogy a javaslat egy

nyíltan személyre szabott, visszaható hatályú beavatkozás a magyar alkotmányos rendbe, amely egy korábbi miniszterelnök politikai kizárását célozza.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata egyértelműen elutasítja a személyre szabott törvényalkotás gyakorlatát. A jogállamiság követelményéből fakadóan a törvényeknek általánosnak és absztraktnak kell lenniük, nem pedig konkrét személyek elleni fegyvernek – hívta fel a figyelmet.

Borítókép: Orbán Viktor leköszönt miniszterelnök, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)

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Látni kellett a gyászoló tömeg tekintetét is; kinek vér tolult az arcába, ki falfehérre sápadt.

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