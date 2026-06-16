Nagyon unatkozott az autóbusz-pályaudvaron a férfi, súlyosan összeverte az egyik utastársát

A vádirat szerint tavaly október első felében a délutáni órákban a vádlott a sárospataki távolsági autóbusz pályaudvaron tartózkodott és minden indok nélkül belekötött egy szintén buszra várakozó férfiba. A sértettet egy hirtelen mozdulattal, ököllel megütötte, majd a zsebéből elővett egy zárt zsebkést, azt a sértett felé tartva, verekedni hívta. Ennek az vetett véget, hogy az időközben beérkező autóbuszra a vádlott felszállt, és elhagyta a helyszínt.

A sértett a bántalmazás következtében súlyos sérülést szenvedett. A vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy a buszállomáson tartózkodókban megbotránkozást, riadalmat keltsen.