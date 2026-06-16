Az ETO-val megtette azt az UEFA, amit a Fradival nem
Miközben zajlik a labdarúgó-vb csoportköre, kedd délután az ETO FC és az FTC már a következő idényre nézve kap fontos információt. Eldől, hogy a Győr és a Ferencváros melyik csapat ellen kezd a Bajnokok Ligája, illetve az Európa-liga selejtezőjében. Az UEFA a sorsolás délelőttjén az ETO lehetséges ellenfeleinek listáját szűkítette, a Fradi esetében nem látta ennek szükségét.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!