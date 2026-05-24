Szilárd a Győr trónja, immár tehetetlen a Ferencváros, könnyek Debrecenben

A hajrában Szilágyi Zoltán becserélte hetest dobni Hornyák Dórát, aki húszéves karrierje végére teszi ki a pontot, s utoljára játszhatott a debreceni közönség előtt. Hornyák gólt dobott, a 26-23-as vendégsikerrel zárult meccs után a levegőbe is dobálták, s ekkor már nem is próbálta visszafogni a könnyeit.

Hornyákot természetesen a győriek is megünnepelték, hiszen játszott az ETO-ban, volt BL-győztes és természetesen magyar bajnok is a csapattal. Idén a DVSC-vel bronz jut neki, ez is biztos már, ahogy a győri arany és a ferencvárosi ezüst is.

Újra az FTC előtt a Győr

A Győr tovább javította saját csúcsát, 19. alkalommal nyert aranyat a női kézilabda NB I-ben. Hosszú évek óta az ETO a magyar élcsapat, ugyanakkor az FTC rendre komoly kihívó volt, amit bizonyít, hogy 2019 óta először jött össze a hazai dupla a Győrnek.