Győri Audi ETOkézilabdanői kézilabda NB IDVSC SHAEFFLERFTC-Rail Cargo Hungaria

Szilárd a Győr trónja, immár tehetetlen a Ferencváros, könnyek Debrecenben

A Győri Audi ETO megvédte bajnoki címét, ugyanis a női kézilabda NB I utolsó előtti, 25. fordulójában 26-23-ra nyert a DVSC otthonában. A Győr megőrizte kétpontos előnyét az FTC előtt, a Ferencváros így már nem előzhet. 2019 óta először jött össze a hazai dupla a Győrnek, s ebből még triplázás is lehet az idény végére, hiszen az ETO a BL négyes döntőjében is érdekel.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 20:02
Megküzdött a debreceni győzelemért, de biztossá tette bajnoki címét a Győr, az FTC már nem előzheti meg az ETO-t Fotó: Nemzeti Sport/Nagy Gábor
A hajrában Szilágyi Zoltán becserélte hetest dobni Hornyák Dórát, aki húszéves karrierje végére teszi ki a pontot, s utoljára játszhatott a debreceni közönség előtt. Hornyák gólt dobott, a 26-23-as vendégsikerrel zárult meccs után a levegőbe is dobálták, s ekkor már nem is próbálta visszafogni a könnyeit.

Hornyákot természetesen a győriek is megünnepelték, hiszen játszott az ETO-ban, volt BL-győztes és természetesen magyar bajnok is a csapattal. Idén a DVSC-vel bronz jut neki, ez is biztos már, ahogy a győri arany és a ferencvárosi ezüst is.

Újra az FTC előtt a Győr

A Győr tovább javította saját csúcsát, 19. alkalommal nyert aranyat a női kézilabda NB I-ben. Hosszú évek óta az ETO a magyar élcsapat, ugyanakkor az FTC rendre komoly kihívó volt, amit bizonyít, hogy 2019 óta először jött össze a hazai dupla a Győrnek.

A Magyar Kupa és a bajnoki cím megnyerése után pedig még egy fontos feladat vár az ETO-ra: a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntője (június 6-7.).

Debrecenben a két csapat BL-meccsét is a Győr nyerte az idényben

 

