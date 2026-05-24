MOL Tatabánya Kézilabda ClubkézilabdaÉles BenedekEurópa-kupa

Izgult, nagyon mélyről jött vissza a magyar csapat az európai kupadöntőben

Története első európai kupadöntőjét vívhatja idén a Mol Tatabánya. A hazai férfi-kézilabdabajnokságban a dobogó harmadik fokán zárt Tatabánya az Európa-kupa fináléjának első, hazai felvonásán hétgólos hátrányban is volt, az utolsó percekben viszont vezetett is, végül 29-28-ra kikapott az északmacedón GRK Ohrid ellen. A visszavágót jövő vasárnap rendezik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 19:24
Éles Benedek kilenc gólt dobott az Ohrid ellen, a Tatabánya egygólos hátrányt visz magával az Európa-kupa döntőjének visszavágójára Fotó: 24 Óra/Wierl Ádám
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sőt, két Pedro Rodriguez-gól már hazai előnyt jelentett (28-27), a nagy fordítás után némileg fájó, hogy végül mégis kikapott a Tatabánya. Az első félidő fényében viszont egyáltalán nem rossz eredmény a 28-29, a magyar együttesnek reális esélye maradt, hogy a jövő vasárnapi visszavágón a maga javára fordítsa a finálét.

– Az elejét picit elizgultuk, nem gyakran vívunk ilyen mérkőzéseket, az Ohridnak egyébként is különleges a stílusa. Mindent meg fogunk tenni, hogy győzzünk, és valahogy elhódítsuk a kupát – mondta a Sport Tv-nek Éles Benedek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar állam

Meghurcolásunk története 1.

Bayer Zsolt avatarja

„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu