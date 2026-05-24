Izgult, nagyon mélyről jött vissza a magyar csapat az európai kupadöntőben

Sőt, két Pedro Rodriguez-gól már hazai előnyt jelentett (28-27), a nagy fordítás után némileg fájó, hogy végül mégis kikapott a Tatabánya. Az első félidő fényében viszont egyáltalán nem rossz eredmény a 28-29, a magyar együttesnek reális esélye maradt, hogy a jövő vasárnapi visszavágón a maga javára fordítsa a finálét.

– Az elejét picit elizgultuk, nem gyakran vívunk ilyen mérkőzéseket, az Ohridnak egyébként is különleges a stílusa. Mindent meg fogunk tenni, hogy győzzünk, és valahogy elhódítsuk a kupát – mondta a Sport Tv-nek Éles Benedek.