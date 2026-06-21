Nyílt levélben tiltakoznak Pokol Béláék a Soros-birodalom alkotmánypuccsot jelentő terveivel szemben

Magyar Péter segítségére sietett a Soros-birodalom

Mint lapunk megírta, érdekes nyílt levél jelent meg a reconstitutio.hu honlapon. A szerzők Magyar Péter segítségére sietnek, miután látványosan befulladt a Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó akciója az újdonsült miniszterelnöknek. Azt írják a levélben, hogy jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatókként és kutatókként alapos megfontolás után arra a nehéz döntésre jutottak, hogy támogatjuk a NER hivatalban maradt vezető közjogi tisztségviselőinek leváltását.

Korábban Magyar Péter május 31-ig adott időt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiahatóság elnökének, valamint a legfőbb ügyésznek, hogy önként távozzanak a pozícióikból. Ezen közjogi méltóságok jogi eszközökkel való eltávolítását szorgalmazzák a nyílt levél aláírói is, akik között a Soros-hálózathoz közel álló több szereplő megtalálható, köztük Kis János egykori SZDSZ-elnök, Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország egykori igazgatója), valamint Halmai Gábor alkotmányjogász.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Csudai Sándor)