Hack Péter beszólt egykori harcostársainak, szerinte veszélyes útra léptek a közjogi méltóságok leváltását követelő jogászok

Hack Péter megjegyezte: vannak olyan közjogi tisztségviselők, akiket személyre szabott jogalkotással és, vagy a jogállami követelmények sérelmével helyeztek pozíciójukba, ezen közjogi tisztségviselők leváltására erős közjogi érveket lehet felhozni. Az aláírók érvrendszere azonban nem ezen a vonalon halad. Hack azt is rögzítette, hogy az aláírók döntő többségét ismeri, van közöttük, akiket tanított, van, akikkel együtt dolgozott, közös kurzust tartott, közös projektben vett részt, van, akinek egyetemi tanári pályázatát bírálta és nagyra becsüli őket, sok kérdésben egyet is ért velük, de ebben nem.

Korábban Magyar Péter május 31-ig adott időt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiahatóság elnökének, valamint a legfőbb ügyésznek, hogy önként távozzanak a pozícióikból. Ezen közjogi méltóságok jogi eszközökkel való eltávolítását szorgalmazzák a nyílt levél aláírói is, akik között a Soros-hálózathoz közel álló több szereplő megtalálható, köztük Kis János egykori SZDSZ-elnök, Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország egykori igazgatója), valamint Halmai Gábor alkotmányjogász.