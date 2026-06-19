Magyar Péter befulladt akciójának segítségére sietett a Soros-birodalom
A közjogi méltóságok jogi eszközökkel való elmozdítását kérik Magyar Pétertől egy nyílt levélben jogászok. Az egyetemi oktatók és kutatók mellé felsorakozott az SZDSZ maradéka is. Magyar Péter korábban ultimátumot adott Sulyok Tamásnak és a többieknek, de egyelőre nem történt semmi, mindenki továbbra is hivatalban van.
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