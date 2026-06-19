Megemlítik, hogy Hegyi kölcsönben a holland FC Den Bosch és a skót Motherwell kapuját is védte. Nem ő a Sparta Praha első magyar igazolása ezen a nyáron: a 18 éves balhátvéd, Vitályos Viktor az MTK-tól igazolt a prágai klubhoz.
Magyar futballistáról áradozik az Arsenal legendája, és le is igazolta őt
A Bajnokok Ligája-selejtezőjében induló cseh Sparta Praha szerződtette Hegyi Krisztiánt. A magyar kapust Tomas Rosicky, az Arsenal korábbi legendás középpályása, a cseh klub sportigazgatója mutatta be. Rosicky szerint Hegyi Krisztián remek reflexekkel van megáldva és ő volt a legjobb választás.
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