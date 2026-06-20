Game over! A Zsolti bácsi ügynek annyi, mostantól Peti és Marci bácsi ügy van

Magyar Márton tiszás lakájpropagandista keddi szózatában tagadta bűnösségét. Magyar Péter pedig háromnapi lapítás után Brüsszelben összeszűkült szemmel azt vicsorogta bele a kamerákba, miután megkérdezték tőle, miért fizetett négymilliót a bratyója egy hazudozó rablónak: „Ne hazudozzanak! Ne használjanak pénzért más embereket!”

Figyelik? Ő szólít föl egy valódi, munkáját végző újságírót arra, hogy ne használjon pénzért embereket. Megdöbbentő, sose látott, elképesztő mélységek ezek. Be kell látnom: ilyen mérvű gátlástalan aljasságot, bicskanyitogató hazudozást még életemben nem hallottam, és nagyon félő, hogy van még a puttonyban néhány hasonló kijelentés, amelyen lehet majd borzongani.

Számos súlyos hazugsága lelepleződött már Magyar Péteréknek. Lásd: gödi akkugyár, ukrán szolgálatok által beszervezett tiszás hekkerek és a többi. Ám a Zsolti bácsi ügy választást befolyásoló lehetett, és ez a lebukás az első, ami láthatóan megroggyantotta az egész rágalomgépezetet.

A Tiszánál egész forgatókönyvíró-hálózat gyártja az áltörténeteket, építi az álvalóságot a hipnotizált híveknek, ám most mintha tanácstalannak tűnnének. Az ügy annyira súlyos, a valóság annyira nyilvánvaló, hogy ebből nehéz lesz kihazudozniuk magukat. Hogy belebuknak-e, most még nem látszik.

Gyurcsány mondta, és ebben igaza volt: hazug vádakkal választást nyerni nem igaz országhoz vezet. Aztán épp ebbe bukott bele. Most pedig Magyar Péter rágalomtákolmányai kezdenek összedőlni és maguk alá temetni a gonosz kitervelőt. Ideje.