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Game over! A Zsolti bácsi ügynek annyi, mostantól Peti és Marci bácsi ügy van

Mindez annyira súlyos, a valóság annyira nyilvánvaló, hogy ebből nehéz lesz kihazudozniuk magukat Magyar Péteréknek.

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Pilhál Tamás
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Magyar Péterkontrollmagyar mártonsanyika 2026. 06. 20. 6:02
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Magyar Márton tiszás lakájpropagandista keddi szózatában tagadta bűnösségét. Magyar Péter pedig háromnapi lapítás után Brüsszelben összeszűkült szemmel azt vicsorogta bele a kamerákba, miután megkérdezték tőle, miért fizetett négymilliót a bratyója egy hazudozó rablónak: „Ne hazudozzanak! Ne használjanak pénzért más embereket!”
Figyelik? Ő szólít föl egy valódi, munkáját végző újságírót arra, hogy ne használjon pénzért embereket. Megdöbbentő, sose látott, elképesztő mélységek ezek. Be kell látnom: ilyen mérvű gátlástalan aljasságot, bicskanyitogató hazudozást még életemben nem hallottam, és nagyon félő, hogy van még a puttonyban néhány hasonló kijelentés, amelyen lehet majd borzongani.

Számos súlyos hazugsága lelepleződött már Magyar Péteréknek. Lásd: gödi akkugyár, ukrán szolgálatok által beszervezett tiszás hekkerek és a többi. Ám a Zsolti bácsi ügy választást befolyásoló lehetett, és ez a lebukás az első, ami láthatóan megroggyantotta az egész rágalomgépezetet. 

A Tiszánál egész forgatókönyvíró-hálózat gyártja az áltörténeteket, építi az álvalóságot a hipnotizált híveknek, ám most mintha tanácstalannak tűnnének. Az ügy annyira súlyos, a valóság annyira nyilvánvaló, hogy ebből nehéz lesz kihazudozniuk magukat. Hogy belebuknak-e, most még nem látszik.

Gyurcsány mondta, és ebben igaza volt: hazug vádakkal választást nyerni nem igaz országhoz vezet. Aztán épp ebbe bukott bele. Most pedig Magyar Péter rágalomtákolmányai kezdenek összedőlni és maguk alá temetni a gonosz kitervelőt. Ideje.

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