Alexander Zverev szürreális magyarázatot adott a sorozatban nyolcadik vereségre

Taylor Fritz a hallei döntőben is kikapott

A korábban Marozsán Fábiánt is búcsúztató Fritz Stuttgart után tehát Halléban is döntőt játszott, ám ezúttal sem bírt el honfitársával. Egy héttel korábban Ben Shelton (5.), míg ezúttal Frances Tiafoe (26.) bizonyult túl nagy falatnak neki. A negyeddöntőben három mérkőzéslabdát is hárító

Tiafoe szintén nyolcasra hizlalhatta volna a Fritz elleni vereségsorozatát, ehelyett 6:4, 6:4-es sikerrel karrierje során először nyert ATP 500-as tornát.

A londoni Queen's Clubban is hasonló versenyt rendeztek, szintén amerikai résztvevővel a döntőben: Tommy Paul (28.) az argentin Francisco Cerúndolo (27.) ellen játszmaelőnyről kapott ki.

Marie Bouzková az elmúlt egy évben harmadszor nyert WTA-versenyt. Fotó: NurPhoto via AFP/Owen Hammond

A nőknél mindkét e heti WTA-viadalon amerikai–cseh döntő volt. Nottinghamben Marie Bouzková (27.) háromszettes győzelmet aratott Emma Navarróval (25.) szemben. Berlinben Jessica Pegula (4.) vasárnap este vághat vissza honfitársa vereségéért Linda Noskovának (13.).

Jövő héten a férfiak Mallorcán és Eastbourne-ben versenyeznek, míg a nőknek utóbbi város mellett Bad Homburgban rendeznek tornát a június végén startoló wimbledoni viadal előtt. Magyarként Eastbourne-ben Bondár Anna és Udvardy Panna a nyitókörben egymással csap össze, Mallorcán Fucsovics Mártonra a francia Corentin Moutet, míg Marozsán Fábiánra selejtezős ellenfél vár.