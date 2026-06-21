teniszTaylor FritzATP Hallealexander zverev

Alexander Zverev szürreális magyarázatot adott a sorozatban nyolcadik vereségre

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Amerikai és cseh fölényt hozott a hét a füvespályás tenisztornákon. Halléban Frances Tiafoe honfitársa, Taylor Fritz ellen nyert a vasárnapi döntőben, miután utóbbi játékos egy nappal korábban Alexander Zverev ellen tudott győzni. A német teniszező szerint a veresége az elromlott vércukorszintmérőn is múlhatott.

Magyar Nemzet
2026. 06. 21. 17:18
Alexander Zverev ezúttal sem nyert trófeát Halléban Fotó: AFP/Carmen Jaspersen
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Taylor Fritz a hallei döntőben is kikapott

A korábban Marozsán Fábiánt is búcsúztató Fritz Stuttgart után tehát Halléban is döntőt játszott, ám ezúttal sem bírt el honfitársával. Egy héttel korábban Ben Shelton (5.), míg ezúttal Frances Tiafoe (26.) bizonyult túl nagy falatnak neki. A negyeddöntőben három mérkőzéslabdát is hárító 

Tiafoe szintén nyolcasra hizlalhatta volna a Fritz elleni vereségsorozatát, ehelyett 6:4, 6:4-es sikerrel karrierje során először nyert ATP 500-as tornát.

A londoni Queen's Clubban is hasonló versenyt rendeztek, szintén amerikai résztvevővel a döntőben: Tommy Paul (28.) az argentin Francisco Cerúndolo (27.) ellen játszmaelőnyről kapott ki.

Marie Bouzková az elmúlt egy évben harmadszor nyert WTA-versenyt
Marie Bouzková az elmúlt egy évben harmadszor nyert WTA-versenyt. Fotó: NurPhoto via AFP/Owen Hammond

A nőknél mindkét e heti WTA-viadalon amerikai–cseh döntő volt. Nottinghamben Marie Bouzková (27.) háromszettes győzelmet aratott Emma Navarróval (25.) szemben. Berlinben Jessica Pegula (4.) vasárnap este vághat vissza honfitársa vereségéért Linda Noskovának (13.).

Jövő héten a férfiak Mallorcán és Eastbourne-ben versenyeznek, míg a nőknek utóbbi város mellett Bad Homburgban rendeznek tornát a június végén startoló wimbledoni viadal előtt. Magyarként Eastbourne-ben Bondár Anna és Udvardy Panna a nyitókörben egymással csap össze, Mallorcán Fucsovics Mártonra a francia Corentin Moutet, míg Marozsán Fábiánra selejtezős ellenfél vár.

 

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