Serena Williams döntésére vár Wimbledon? Bizonytalan reakció és árulkodó húzás a teniszklasszistól

A wimbledoni szervezők mindeközben már bejelentették, hogy Serena Williams Grand Slam-szinten is visszatér, s a tenisz szentélyében nővére, Venus Williams oldalán játszik. A szabadkártyával induló testvérpár tizennégy GS-trófeát nyert együtt, ezek közül hatot Wimbledonban, ahol legutóbbi, 2016-os közös indulásuk alkalmával is nyertek, a döntőben Babos Tímeát és Jaroszlava Svedovát legyőzve.

A wimbledoni szervezők az egyéni szabadkártyák többségének kedvezményezettjeit is bejelentették már, de női egyesben egy még gazdára vár. Ez, na meg Serena Williams szokatlan döntése, hogy a bal oldalon játszott a berlini meccsen, okot ad a találgatásokra: az amerikai játékosra várhatnak Wimbledonban, hogy egyesben is vállalja-e a szereplést.

Serena Williams helyett Muchová válaszolt

A berlini mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Williams a felvetésre szinte csak kérdésekkel válaszolt: az újságírót, majd Muchovát is megkérdezte, hogy ők szívesen látnák-e a wimbledoni egyes mezőnyben. Mindketten igennel feleltek.