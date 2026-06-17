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Serena Williams döntésére vár Wimbledon? Bizonytalan reakció és árulkodó húzás a teniszklasszistól

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Serena Williams neve újra szerepel Wimbledon résztvevői között. Az egyesben 23, párosban 14 Grand Slam-trófeával rendelkező amerikai klasszis szűk négy év után tért vissza a teniszpályára, s Wimbledonra is szabadkártyát kapott, párosban nővére, Venus Williams oldalán szerepel, akivel legutóbbi közös szereplésük során, 2016-ban megnyerték a füves pályás Grand Slam-tornát. Női egyesben egy szabadkártya még gazdára vár, könnyen lehet, hogy éppen Serena Williams bizonytalansága miatt.

Koczó Dávid
2026. 06. 17. 9:58
Serena Williams Berlinben játszotta második meccsét a visszatérése bejelentése óta, Wimbledonban Venus Williams oldalán játszik majd Fotó: Anadolu via AFP/Halil Sagirkaya
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A wimbledoni szervezők mindeközben már bejelentették, hogy Serena Williams Grand Slam-szinten is visszatér, s a tenisz szentélyében nővére, Venus Williams oldalán játszik. A szabadkártyával induló testvérpár tizennégy GS-trófeát nyert együtt, ezek közül hatot Wimbledonban, ahol legutóbbi, 2016-os közös indulásuk alkalmával is nyertek, a döntőben Babos Tímeát és Jaroszlava Svedovát legyőzve.

A wimbledoni szervezők az egyéni szabadkártyák többségének kedvezményezettjeit is bejelentették már, de női egyesben egy még gazdára vár. Ez, na meg Serena Williams szokatlan döntése, hogy a bal oldalon játszott a berlini meccsen, okot ad a találgatásokra: az amerikai játékosra várhatnak Wimbledonban, hogy egyesben is vállalja-e a szereplést.

Serena Williams helyett Muchová válaszolt

A berlini mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Williams a felvetésre szinte csak kérdésekkel válaszolt: az újságírót, majd Muchovát is megkérdezte, hogy ők szívesen látnák-e a wimbledoni egyes mezőnyben. Mindketten igennel feleltek.

Az, hogy Serena Williams nem ad határozott válaszokat, nem újdonság, a visszatéréséről is hónapokig ködösített, miután újra megjelent a neve a tenisz tisztaságáért felelős szervezet (ITIA) adatbázisában azon a listán, akiknek vezetniük kell a doppingellenőrzés szempontjából fontos holléti nyilvántartást.

Wimbledon szabadkártyásai: Dimitrov, Chwalinska – és Williams?

Wimbledon egyesben nyolc-nyolc szabadkártyát oszt ki olyan teniszezőknek, akik a világranglista alapján csak a selejtezőben vagy még ott sem indulhatnának a Grand Slam-tornán. Serena Williams értelemszerűen az utóbbi kategóriába esik, hiszen közel négy éve, a 2022-es US Open óta nem vívott egyes meccset, azaz nem is szerepel a WTA-rangsorban.

A férfiak között eddig hat, a nők között hét szabadkártyás játékos kilétét hozták nyilvánosságra, többségük brit teniszező. A három kivétel:

  • Grigor Dimitrov, aki tavaly kétszettes előnyből adta fel a meccsét sérülés miatt a későbbi győztes Jannik Sinner ellen
  • Stan Wawrinka, a háromszoros Grand Slam-bajnok, aki 41 évesen búcsúidényében játszik
  • Maja Chwalinska, aki nagy meglepetésre idén a selejtezőből indulva Roland Garros-döntőt játszott, s a szabadkártyával rögtön a wimbledoni kiemeltek között is helyt kap.

A lengyel teniszező esetében a látszólagos ellentmondás hátterében az áll, hogy a főtábla szempontjából a szabályok értelmében még a Roland Garros előtti világranglistát vesznek figyelembe a wimbledoni szervezők, a főtáblás játékosok kiemelésénél viszont a jövő heti rangsort.

Visszatérve Williamsre: könnyen lehet, hogy Wimbledon szervezői arra várnak, hogy az amerikai játékos – aki egyesben hétszer nyert a füves pályás Grand Slam-tornán – eldöntse, van-e már olyan formában, hogy egyéniben is visszatérjen. A férfiaknál hasonló helyzetben van a 2022-es döntős Nick Kyrgios, aki párosra szintén kapott szabadkártyát, azok után viszont, hogy a múlt heti visszatérése után ezen a héten Halléban sérülés miatt ismét nem játszik, egyes indulásra aligha kap lehetőséget.

Stollár Fanny tovább jutott, mint Serena Williams

A magyar teniszezők közül Stollár Fanny indult párosban ugyanazon a berlini versenyen, mint Serena Williams. Stollár és az amerikai Asia Muhammad kedden bravúros győzelmet aratott, meccslabdát hárítva nyert az első kiemelt Danyilina, Krunics kazah, szerb duó ellen (3:6, 7:6, 10-6).

Egyesben Londonban Fucsovics Márton 6:3, 6:3-ra kikapott az amerikai Brandon Nakashimától, Halléban viszont Marozsán Fábián visszavágott a Roland Garroson elszenvedett vereségét a szerb Miomir Kecmanovicsnak (6:3, 3:6, 6:4).

 

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