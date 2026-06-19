Borítókép: Melléthei-Barna Mártonból nem lett igazságügyi miniszter, de továbbra is rá vár a jogi helyzet megoldása. Fotó: Polyák Attila.
Kiakadt Magyar Péter sógora azon, hogy Sulyok Tamás elévágott
Melléthei-Barna Márton kiakadt azon, hogy állítása szerint példátlan gyorsasággal került napirendre a köztársasági elnök indítványa az Alkotmánybíróságnál. Sulyok Tamás azt szeretné elérni, hogy az Alkotmánybíróság foglaljon állást arról, lehet-e személyre szabott jogalkotással módosítani az Alaptörvényt. Hétfőn már tárgyalják is Sulyok indítványát a Tisza ezirányű alkotmánymódosítási terveiről azonban továbbra sem tudni szinte semmit.
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