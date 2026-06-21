Tizenötmillió forintot kap a magyar olimpikon, miután két tizeddel lenyúlta riválisát

Biztató eredmények hat héttel az Európa-bajnokság előtt

A női tíz kilométer is jól sikerült a magyaroknak: az előző három viadalt hatalmas fölénnyel megnyerő Moesha Johnson ezúttal is győzött, de eddig senki sem tudta úgy megszorongatni, mint most Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória.

A két magyar lány tapadt az elképesztő formában úszó ausztrálra: Johnson csupán 1,1 másodperccel előzte meg Fábiánt, míg Mihályvári-Farkas Viktória két másodperccel később érkezett a harmadik helyen. Az összetettben Fábián negyedik, Mihályvári-Farkas hatodik lett. Hat héttel a párizsi Európa-bajnokság előtt biztatóan szerepeltek nyíltvízi úszóink.

– Jó állapotban vagyok – erősítette meg az Európa-bajnok Mihályvári-Farkas. – Egy hetet voltunk magaslaton és most megyünk is vissza, erősnek érzem magam, jónak éreztem magam a verseny alatt. Úgy gondolom, nagyon jó irányba tartunk és az Európa-bajnokságon jó formában leszünk.