úszásBetlehem DávidRasovszky Kristóf

Tizenötmillió forintot kap a magyar olimpikon, miután két tizeddel lenyúlta riválisát

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Betlehem Dávid lett a nyíltvízi úszók világkupájának idei összetett bajnoka. Ehhez nem kis bravúr és őrületes végjáték kellett: az utolsó versenyen, a portugáliai Setubalban, a tíz kilométeres úszás végén mindössze két tizedmásodperccel előzte meg legfőbb riválisát. Ezzel dőlt el Betlehem javára nemcsak a futamgyőzelem, hanem a Világkupa összetett bajnoki címe is, amiért ötvenezer dollár, átszámítva mintegy tizenötmillió forint jár.

Magyar Nemzet
2026. 06. 21. 10:25
Betlehem Dávid Világkupa-győzelme jól fizet Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
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Biztató eredmények hat héttel az Európa-bajnokság előtt

A női tíz kilométer is jól sikerült a magyaroknak: az előző három viadalt hatalmas fölénnyel megnyerő Moesha Johnson ezúttal is győzött, de eddig senki sem tudta úgy megszorongatni, mint most Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória.

A két magyar lány tapadt az elképesztő formában úszó ausztrálra: Johnson csupán 1,1 másodperccel előzte meg Fábiánt, míg Mihályvári-Farkas Viktória két másodperccel később érkezett a harmadik helyen. Az összetettben Fábián negyedik, Mihályvári-Farkas hatodik lett. Hat héttel a párizsi Európa-bajnokság előtt biztatóan szerepeltek nyíltvízi úszóink.

– Jó állapotban vagyok – erősítette meg az Európa-bajnok Mihályvári-Farkas. – Egy hetet voltunk magaslaton és most megyünk is vissza, erősnek érzem magam, jónak éreztem magam a verseny alatt. Úgy gondolom, nagyon jó irányba tartunk és az Európa-bajnokságon jó formában leszünk.

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