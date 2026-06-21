A Liverpool tulajdonosa is elámult, ilyenre 114 év alatt nem volt példa

A két forduló után hárompontos Skócia az utolsó csoportmérkőzését az éllovas Brazília ellen már Miamiban játssza, de várhatóan ott is hallani lehet majd a skótok buzdítását helyi idő szerint szerda este.
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Szerencséjük volt a skót futballszurkolóknak, hiszen válogatottjuk első két világbajnoki mérkőzését egyaránt Bostonban rendezték. A drukkerek többsége a két találkozó között a Boston Red Sox baseballmérkőzésére is kilátogatott. Nem is maradt el a válasz: vasárnap hivatalos levelet kapott Skócia labdarúgó-szövetsége.
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