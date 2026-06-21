CuracaoTim Howardbabos gáborlabdarúgó-vb 2026Dick Advocaat

Egy magyar miatt ideges a vb legújabb hőse, akit a holland királyné puszilgatott

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A futballban az a szép, hogy egy 0-0 is lehet óriási siker. Az apró, nagyjából Szeged lakosságával bíró Curacao válogatottja az éjjel megszerezte története első pontját a világbajnokságon az Ecuador elleni gól nélküli döntetlennel. A meccs után a holland király és királyné együtt bulizott a karibi ország játékosaival: előbbi táncolt, utóbbi a meccs hősét puszilgatta. Eloy Room kapus korábban Babos Gáborral dolgozott Curacaón, most pedig a magyar származású Tim Howard vb-rekordjához is közel járt – de idegesíti, hogy csak közel.

Szalay Attila
2026. 06. 21. 7:25
Curacao a hős kapusát ünnepli a vb-n: Eloy Room miatt még a holland király is táncot lejtett Fotó: MICHAEL STEELE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Room most királyi puszit kapott jutalmul. A meccs után Vilmos Sándor holland király, felesége, Máxima királyné és harmadik lányuk, Ariane hercegnő meglátogatták az öltözőben a történelmi pontszerzését ünneplő curacaói válogatott tagjait.

– Nagyon különleges érzés volt találkozni a királyi család tagjaival. A királynétól kaptam egy puszit. Remélem, ezt a feleségem nem hallja – mesélte el Room. – Még fel kell dolgoznom azokat az érzéseket, amelyek elfogtak a meccs során, illetve a lefújást követően. Igazi csapatmunka volt ez a siker, harcoltunk az utolsó pillanatig.

A holland király óriási bulit csapott Curacao öltözőjében

Amint arról Room is beszámolt, a meccs után a holland királyi család tagjai együtt ünnepeltek és táncoltak velük az öltözőben.

– Nagyszerű, hogy ők is átélték az ünnepi hangulatot az öltözőben. Ők is velünk táncoltak – mesélte a kapus.

Vilmos Sándor király örömtáncát videó is megörökítette:

Curacao holland szövetségi kapitánya, Dick Advocaat büszke a csapatára: – Tudják, milyen messziről jöttünk. Gyakorlatilag a semmiből. Most pedig 60 ezer néző előtt játszottunk a vb-n, és arra is megvolt az esélyünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Németországgal egyszerűen nem voltunk egy ligában, de ma oroszlánként harcoltunk és megláttuk, mit lehet elérni magas képességű játékosok ellen.

Curacao történelmi vb-pontjának a németek is örülhetnek, ezzel ugyanis eldőlt, hogy biztosan megnyerik az E csoportot.

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