Egy magyar miatt ideges a vb legújabb hőse, akit a holland királyné puszilgatott

Room most királyi puszit kapott jutalmul. A meccs után Vilmos Sándor holland király, felesége, Máxima királyné és harmadik lányuk, Ariane hercegnő meglátogatták az öltözőben a történelmi pontszerzését ünneplő curacaói válogatott tagjait.

– Nagyon különleges érzés volt találkozni a királyi család tagjaival. A királynétól kaptam egy puszit. Remélem, ezt a feleségem nem hallja – mesélte el Room. – Még fel kell dolgoznom azokat az érzéseket, amelyek elfogtak a meccs során, illetve a lefújást követően. Igazi csapatmunka volt ez a siker, harcoltunk az utolsó pillanatig.

A holland király óriási bulit csapott Curacao öltözőjében

Amint arról Room is beszámolt, a meccs után a holland királyi család tagjai együtt ünnepeltek és táncoltak velük az öltözőben.