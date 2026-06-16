Pálmafák, tánc és leálló élet – Babos Gábor Curacaón, a helyiekkel élte át a vb csodáját

Babos Gábor nem mérges Advocaatra, amiért mennie kellett

Az 51 éves magyar edző gyakorlatilag Dick Advocaat érkezésével párhuzamosan távozott a curacaói válogatottól 2024-ben, de mint mondta: ez az élet – és a futball – rendje.

– Advocaat a saját stábját hozta magával. Ha ő húsz éve ugyanazzal a másodedzővel, kapusedzővel, orvossal dolgozik, természetes volt, hogy nekem is mennem kell. Nincs ezzel probléma, ez is a futball velejárója – állapította meg.

Így megy ez: valaki sikeres, valaki sikertelen, valaki jön, valaki megy. Persze szuper lenne most ott lenni a vb-n velük, az nem vitás.

Babos Gábor elismerte, hogy az ő ideje alatt a curacaói válogatott kiesett az észak- és közép-amerikai, karibi térség Nemzetek Ligájának A divíziójából a B osztályba, ugyanakkor Advocaat érkezése után megindult felfelé, nagyszerű eredménnyel zárva a vb-selejtezőket.

Kis sziget, nagy álmok: Curacaóban a hét német gól ellenére is vb-lázban ég (Fotó: RAUL ARBOLEDA / AFP)

– Amikor a csapathoz érkeztem, akkor kezdtek el arról beszélni, hogy milyen jó lenne kijutni az amerikai kontinens vb-jére, de igazából még két éve sem számított arra senki, hogy sikerül – fogalmazott. – Ha feltetted volna rá a pénzed, azt mondták volna, hogy hülye vagy. Óriási dolog, hogy egy ilyen kis ország ott tud lenni a vb-n.