Pálmafák, tánc és leálló élet – Babos Gábor Curacaón, a helyiekkel élte át a vb csodáját

Miközben Németország 7-1-re kiütötte Curacaót a világbajnokságon vasárnap, az apró karibi szigeten nem az eredmény számított. Az ország csodaszámba menő első vb-gólját, sőt még annak ismétléseit is ünnepelték, a pálmafákkal szegélyezett strandon megállt az élet, dobok szóltak és táncoltak az emberek. Babos Gábor, a magyar válogatott egykori kapusa és Curacao korábbi kapusedzője az egzotikus szigetről mesélte el lapunknak, hogy mit jelent a curacaóiaknak a vb – és a család.
Babos Gábor nem mérges Advocaatra, amiért mennie kellett
Az 51 éves magyar edző gyakorlatilag Dick Advocaat érkezésével párhuzamosan távozott a curacaói válogatottól 2024-ben, de mint mondta: ez az élet – és a futball – rendje.
– Advocaat a saját stábját hozta magával. Ha ő húsz éve ugyanazzal a másodedzővel, kapusedzővel, orvossal dolgozik, természetes volt, hogy nekem is mennem kell. Nincs ezzel probléma, ez is a futball velejárója – állapította meg.
Így megy ez: valaki sikeres, valaki sikertelen, valaki jön, valaki megy. Persze szuper lenne most ott lenni a vb-n velük, az nem vitás.
Babos Gábor elismerte, hogy az ő ideje alatt a curacaói válogatott kiesett az észak- és közép-amerikai, karibi térség Nemzetek Ligájának A divíziójából a B osztályba, ugyanakkor Advocaat érkezése után megindult felfelé, nagyszerű eredménnyel zárva a vb-selejtezőket.
– Amikor a csapathoz érkeztem, akkor kezdtek el arról beszélni, hogy milyen jó lenne kijutni az amerikai kontinens vb-jére, de igazából még két éve sem számított arra senki, hogy sikerül – fogalmazott. – Ha feltetted volna rá a pénzed, azt mondták volna, hogy hülye vagy. Óriási dolog, hogy egy ilyen kis ország ott tud lenni a vb-n.
Mint megerősítette: Curacao most teljes vb-lázban ég: – Már két hete, mióta kint vagyunk, fel voltak zászlózva az autók, és bármerre nézel a szigeten, minden kékbe borul. A helyiek úgy hívják, hogy Blue Wawe, vagyis kék hullám.
Curacao nem is csapat, sokkal inkább család – a Blue Family
A németek ellen bekapott hét gól sem törte meg a curacaóiak lelkesedését, hiszen a 158 ezres ország gólja a négyszeres világbajnok ellen maga volt a csoda, ami minden mást elhomályosított. A szigeten hasonló jelenetek játszódtak le, mint a houstoni stadionban: akkora eufóriát okozott, amikor Livano Comenencia megszerezte az ország első vb-gólját, hogy még a televíziós ismétléseket is mindannyiszor megünnepelték a strandon összegyűlt helyiek.
– Curacaón megállt az élet vasárnap egy és három óra között – osztotta meg élményeit Babos Gábor. – Senki nem fürdött a tengerben, senki nem búvárkodott, nem mentek a hajók, mindenki a meccset nézte. Dobosok, tánc, igazi népünnepély kerekedett belőle. A németeknek még a hét gólon kívül is sok helyzetük volt, de ez itt nem számított. Az sem lényeges, ha a következő két meccsen is veszítenek, mert az ettől független, hogy Curacao boldog a vb miatt.
Így ünnepelték a curacaóiak a vb-gólt (Babos Gábor helyszíni videója):
This is how they celebrated Curaçao’s first-ever World Cup goal on a beach back home. Pure euphoria. 🇨🇼🌴⚽️ pic.twitter.com/zqxR0BiR8b
Babos már két éve nem dolgozik a curacaói válogatottnál, de úgy érzi, a mai napig a család részének tekintik.
– Olyan dolgokat éltem itt át, amiket ha nem látok a saját szememmel, nem hiszem el – árulta el. – Minden edzés előtt körbe álltak és együtt imádkoztak. Folyton zenélnek, táncolnak, élvezik a futballt, árad belőlük az élet öröme. Nem is csapat, sokkal inkább család. Blue Family, így mondják. Ha egyszer belépsz ebbe a körbe, ebbe a családba, akkor örökre a része maradsz. Büszke vagyok erre.
A holland bajnokság sztárja volt, most állást keres
Babos Gábor az 1990-es, 2000-es évek meghatározó magyar kapusa volt, az MTK-val kétszer volt magyar bajnok, aztán Hollandiába igazolt, ahol a NAC Breda, a Feyenoord és NEC Nijmegen színeiben 377 mérkőzésen védett az élvonalban. Babos ezzel a holland liga történetében a negyedik legtöbb meccsen pályára lépő légiós, ráadásul kétszer is megválasztották az Eredivisie legjobb kapusának. Visszavonulása után kapusedzőnek állt, korábbi klubjai alkalmazták: előbb a NEC, majd 2020-tól a NAC, ám májusban felbontották a szerződését Bredában.
– Most állást keresek – mondta el Babos Gábor. – Elég későn értesültem a döntésről, de elfogadtam, hogy mással képzelik el a folytatást. Bízom benne, hogy akár Hollandiában, akár máshol találok új kihívást.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!