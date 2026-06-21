NémetországElefántcsontpartlabdarúgó-vb 2026CuracaoJulian Nagelsmann

Nagelsmann üvöltve viharzott be a pályára, német dráma és csoportgyőzelem a vb-n

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Németország a csereként beálló Deniz Undav két góljával tudott fordítani és 2-1-re győzni Elefántcsontpart ellen a labdarúgó-világbajnokság E csoportjának második fordulójában. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány a meccs után kimondta, amit a németek nem akartak hallani. Aztán az éjjel Curacao történelmi pontot szerzett a vb-n Ecuador ellen, így a német válogatott már biztosan csoportelső.

Magyar Nemzet
2026. 06. 21. 6:41
Julian Nagelsmann extázisban, miután Undav duplájával a német válogatott 2-1-re győzött Elefántcsontpart ellen Fotó: TOM WELLER Forrás: DPA
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– Baj van a belső oldalszalagjával, MRI-vizsgálatra kell mennie. Sajnos nem néz ki jól – mondta ki Julian Nagelsmann a Kickernek azt, amit a németek nem akartak hallani.

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