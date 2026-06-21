– Baj van a belső oldalszalagjával, MRI-vizsgálatra kell mennie. Sajnos nem néz ki jól – mondta ki Julian Nagelsmann a Kickernek azt, amit a németek nem akartak hallani.
Nagelsmann üvöltve viharzott be a pályára, német dráma és csoportgyőzelem a vb-n
Németország a csereként beálló Deniz Undav két góljával tudott fordítani és 2-1-re győzni Elefántcsontpart ellen a labdarúgó-világbajnokság E csoportjának második fordulójában. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány a meccs után kimondta, amit a németek nem akartak hallani. Aztán az éjjel Curacao történelmi pontot szerzett a vb-n Ecuador ellen, így a német válogatott már biztosan csoportelső.
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