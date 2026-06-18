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Kitört a labdarúgó-világbajnokság eddigi legnagyobb botránya

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A csütörtökön kitört botrány minden eddiginél nagyobb a labdarúgó-világbajnokságon. Kiderült ugyanis, hogy a szerdai nap rangadójára, az angol és a horvát csapat összecsapására nagyon sokan jutottak be jegy nélkül. A FIFA mindent tagad.

Magyar Nemzet
2026. 06. 18. 18:20
Dallasban tört ki a labdarúgó-világbajnokság első komoly jegybotránya Fotó: KATELYN MULCAHY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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