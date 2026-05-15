Még hogy a magyarok... Döbbenetes eredmények a kézilabda vb-selejtezők első felvonásán
A magyar férfi kézilabda-válogatott Szerbiában elszenvedett veresége mellett további érdekességeket is hozott a kézilabda vb-selejtezős párharcok első felvonása: a hollandok óriási meglepetésre kikaptak Görögországban, a spanyolok pedig Buenos Airesben játszanak Izrael ellen, ami önmagában is szokatlan, mégis érthető választás.
Spanyolország–Izrael Buenos Airesben: amikor a politika is közbeszól
A legkülönösebb párharc kétségkívül a Spanyolország–Izrael. Nem azért, mert Spanyolország 32-27-re nyert az első mérkőzésen, hanem azért, mert a két válogatott nem Spanyolországban és nem Izraelben, hanem Argentínában, Buenos Airesben játssza le mindkét találkozót.
A hivatalos indoklás szerint a semleges helyszín kiválasztása a jelenlegi geopolitikai helyzettel függ össze. Izrael háborúban áll, Spanyolországban pedig az utóbbi időben kifejezetten feszült lett az izraeli sportolók és csapatok megítélése. Emlékezetes, hogy a 2025-ös Vueltán is komoly tiltakozások kísérték az izraeli érdekeltségű csapat szereplését, Spanyolország hivatalosan is elismerte a független és önálló Palesztinát.
Ilyen előzmények után aligha véletlen, hogy a felek inkább egy távoli, semleges helyszínt választottak a világbajnoki selejtezőre.
Spanyolország természetesen toronymagas esélyesként kezdte a párharcot, ehhez képest az ötgólos győzelem nem feltétlenül megnyugtató. A meccs közben ennél nagyobb különbség is benne volt a játékban, a spanyolok azonban nem zárták le végleg a továbbjutás kérdését. Izrael életben maradt, a visszavágót pedig ugyanazon a helyszínen, Buenos Airesben rendezik meg, így klasszikus hazai pályáról egyik fél esetében sem lehet beszélni.
Franciaország már eldöntötte, Feröer történelmet írhat
A franciák helyzete egészen más. Náluk már az is kissé szokatlan, hogy egyáltalán selejtezőt kell játszaniuk a világbajnoki részvételért. A kézilabda egyik nagyhatalmáról beszélünk, amelynek a mezőnyben elfoglalt helye alapján inkább automatikus résztvevőként szoktunk gondolni a vb-n. A kényszerű feladatot azonban minden különösebb izgalom nélkül oldották meg: Csehországban 37-26-ra nyertek, vagyis gyakorlatilag már az első mérkőzésen eldöntötték a párharcot.
Feröer ellenben története egyik legnagyobb sikere előtt áll. A feröeri válogatott 24-22-re nyert Bosznia-Hercegovinában, így hazai pályán, Tórshavnban harcolhatja ki első világbajnoki szereplését. Feröeren nagyon népszerű a kézilabda, a válogatott már nem teljesen ismeretlen a nagy tornák mezőnyében: ott volt a 2024-es Európa-bajnokságon, amely az első férfi felnőtt Eb-szereplése volt, majd kiharcolta a 2026-os Eb-részvételt is. Világbajnokságra azonban még soha nem jutott ki, így a boszniai idegenbeli győzelem valóban történelmi kaput nyitott meg előtte.
A Szerbia–Magyarország mellett az Ausztria–Lengyelország párharc számít a selejtezők másik igazi rangadójának. Itt Lengyelország került lélektani és szakmai előnybe azzal, hogy 26-25-re nyert Grazban. Egy gól persze nem behozhatatlan különbség, de az idegenbeli siker azt jelenti, hogy a lengyelek hazai pályán már előnyből várhatják a visszavágót.
Kézilabda vb-selejtezők, az első mérkőzések eredményei és a visszavágók programja
- Szerbia–Magyarország 31-29
Visszavágó: május 17., 17.30, Veszprém
- Norvégia–Törökország 43-30
Visszavágó: május 16., 15.00, Ankara
- Ausztria–Lengyelország 25-26
Visszavágó: május 17., 15.00, Olsztyn
- Görögország–Hollandia 29-27
Visszavágó: május 17., 15.00, Rotterdam
- Svájc–Olaszország 32-29
Visszavágó: május 17., 18.00, Faenza
- Csehország–Franciaország 26-37
Visszavágó: május 17., 17.00, Orléans
- Montenegró–Szlovénia 28-29
Visszavágó: május 17., 17.00, Koper
- Szlovákia–Észak-Macedónia 24-31
Visszavágó: május 17., 19.00, Szkopje
- Bosznia-Hercegovina–Feröer 22-24
Visszavágó: május 16., 20.00, Tórshavn
- Spanyolország–Izrael 32-27
Visszavágó: május 16., 20.30, Buenos Aires
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!