Még hogy a magyarok... Döbbenetes eredmények a kézilabda vb-selejtezők első felvonásán

Spanyolország–Izrael Buenos Airesben: amikor a politika is közbeszól

A legkülönösebb párharc kétségkívül a Spanyolország–Izrael. Nem azért, mert Spanyolország 32-27-re nyert az első mérkőzésen, hanem azért, mert a két válogatott nem Spanyolországban és nem Izraelben, hanem Argentínában, Buenos Airesben játssza le mindkét találkozót.

A hivatalos indoklás szerint a semleges helyszín kiválasztása a jelenlegi geopolitikai helyzettel függ össze. Izrael háborúban áll, Spanyolországban pedig az utóbbi időben kifejezetten feszült lett az izraeli sportolók és csapatok megítélése. Emlékezetes, hogy a 2025-ös Vueltán is komoly tiltakozások kísérték az izraeli érdekeltségű csapat szereplését, Spanyolország hivatalosan is elismerte a független és önálló Palesztinát.

Ilyen előzmények után aligha véletlen, hogy a felek inkább egy távoli, semleges helyszínt választottak a világbajnoki selejtezőre.

Spanyolország természetesen toronymagas esélyesként kezdte a párharcot, ehhez képest az ötgólos győzelem nem feltétlenül megnyugtató. A meccs közben ennél nagyobb különbség is benne volt a játékban, a spanyolok azonban nem zárták le végleg a továbbjutás kérdését. Izrael életben maradt, a visszavágót pedig ugyanazon a helyszínen, Buenos Airesben rendezik meg, így klasszikus hazai pályáról egyik fél esetében sem lehet beszélni.

A spanyol válogatott jól teszi, ha komolyan veszi az Izrael elleni párharcot a kézilabda vb-selejtezőben. Fotó: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Franciaország már eldöntötte, Feröer történelmet írhat

A franciák helyzete egészen más. Náluk már az is kissé szokatlan, hogy egyáltalán selejtezőt kell játszaniuk a világbajnoki részvételért. A kézilabda egyik nagyhatalmáról beszélünk, amelynek a mezőnyben elfoglalt helye alapján inkább automatikus résztvevőként szoktunk gondolni a vb-n. A kényszerű feladatot azonban minden különösebb izgalom nélkül oldották meg: Csehországban 37-26-ra nyertek, vagyis gyakorlatilag már az első mérkőzésen eldöntötték a párharcot.