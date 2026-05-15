spanyolországférfi kézilabda vb-selejtezőhollandiagörögország

Még hogy a magyarok... Döbbenetes eredmények a kézilabda vb-selejtezők első felvonásán

A magyar férfi kézilabda-válogatott Szerbiában elszenvedett veresége mellett további érdekességeket is hozott a kézilabda vb-selejtezős párharcok első felvonása: a hollandok óriási meglepetésre kikaptak Görögországban, a spanyolok pedig Buenos Airesben játszanak Izrael ellen, ami önmagában is szokatlan, mégis érthető választás.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 8:19
Spanyolország nem mehet biztosra Izrael ellen a kézilabda vb-selejtezőn
Spanyolország nem mehet biztosra Izrael ellen a kézilabda vb-selejtezőn
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Spanyolország–Izrael Buenos Airesben: amikor a politika is közbeszól 

A legkülönösebb párharc kétségkívül a Spanyolország–Izrael. Nem azért, mert Spanyolország 32-27-re nyert az első mérkőzésen, hanem azért, mert a két válogatott nem Spanyolországban és nem Izraelben, hanem Argentínában, Buenos Airesben játssza le mindkét találkozót.

A hivatalos indoklás szerint a semleges helyszín kiválasztása a jelenlegi geopolitikai helyzettel függ össze. Izrael háborúban áll, Spanyolországban pedig az utóbbi időben kifejezetten feszült lett az izraeli sportolók és csapatok megítélése. Emlékezetes, hogy a 2025-ös Vueltán is komoly tiltakozások kísérték az izraeli érdekeltségű csapat szereplését, Spanyolország hivatalosan is elismerte a független és önálló Palesztinát.

Ilyen előzmények után aligha véletlen, hogy a felek inkább egy távoli, semleges helyszínt választottak a világbajnoki selejtezőre.

Spanyolország természetesen toronymagas esélyesként kezdte a párharcot, ehhez képest az ötgólos győzelem nem feltétlenül megnyugtató. A meccs közben ennél nagyobb különbség is benne volt a játékban, a spanyolok azonban nem zárták le végleg a továbbjutás kérdését. Izrael életben maradt, a visszavágót pedig ugyanazon a helyszínen, Buenos Airesben rendezik meg, így klasszikus hazai pályáról egyik fél esetében sem lehet beszélni.

A spanyol válogatott jól teszi, ha komolyan veszi az Izrael elleni párharcot a kézilabda vb-selejtezőben
A spanyol válogatott jól teszi, ha komolyan veszi az Izrael elleni párharcot a kézilabda vb-selejtezőben. Fotó: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Franciaország már eldöntötte, Feröer történelmet írhat

A franciák helyzete egészen más. Náluk már az is kissé szokatlan, hogy egyáltalán selejtezőt kell játszaniuk a világbajnoki részvételért. A kézilabda egyik nagyhatalmáról beszélünk, amelynek a mezőnyben elfoglalt helye alapján inkább automatikus résztvevőként szoktunk gondolni a vb-n. A kényszerű feladatot azonban minden különösebb izgalom nélkül oldották meg: Csehországban 37-26-ra nyertek, vagyis gyakorlatilag már az első mérkőzésen eldöntötték a párharcot.

Feröer ellenben története egyik legnagyobb sikere előtt áll. A feröeri válogatott 24-22-re nyert Bosznia-Hercegovinában, így hazai pályán, Tórshavnban harcolhatja ki első világbajnoki szereplését. Feröeren nagyon népszerű a kézilabda, a válogatott már nem teljesen ismeretlen a nagy tornák mezőnyében: ott volt a 2024-es Európa-bajnokságon, amely az első férfi felnőtt Eb-szereplése volt, majd kiharcolta a 2026-os Eb-részvételt is. Világbajnokságra azonban még soha nem jutott ki, így a boszniai idegenbeli győzelem valóban történelmi kaput nyitott meg előtte.

A Szerbia–Magyarország mellett az Ausztria–Lengyelország párharc számít a selejtezők másik igazi rangadójának. Itt Lengyelország került lélektani és szakmai előnybe azzal, hogy 26-25-re nyert Grazban. Egy gól persze nem behozhatatlan különbség, de az idegenbeli siker azt jelenti, hogy a lengyelek hazai pályán már előnyből várhatják a visszavágót.

Kézilabda vb-selejtezők, az első mérkőzések eredményei és a visszavágók programja

  • Szerbia–Magyarország 31-29
    Visszavágó: május 17., 17.30, Veszprém
  • Norvégia–Törökország 43-30
    Visszavágó: május 16., 15.00, Ankara
  • Ausztria–Lengyelország 25-26
    Visszavágó: május 17., 15.00, Olsztyn
  • Görögország–Hollandia 29-27
    Visszavágó: május 17., 15.00, Rotterdam
  • Svájc–Olaszország 32-29
    Visszavágó: május 17., 18.00, Faenza
  • Csehország–Franciaország 26-37
    Visszavágó: május 17., 17.00, Orléans
  • Montenegró–Szlovénia 28-29
    Visszavágó: május 17., 17.00, Koper
  • Szlovákia–Észak-Macedónia 24-31
    Visszavágó: május 17., 19.00, Szkopje
  • Bosznia-Hercegovina–Feröer 22-24
    Visszavágó: május 16., 20.00, Tórshavn
  • Spanyolország–Izrael 32-27
    Visszavágó: május 16., 20.30, Buenos Aires

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Már Orbán egyik legnagyobb ellenfele is durván kiakadt Magyar Péterre

Csépányi Balázs avatarja

Az új miniszterelnök orrára koppintottak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu