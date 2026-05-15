A nagy bajt megúszta a férfi kézilabda-válogatott, de jó lesz vigyázni

A magyar válogatott szélsője, Imre Bence így értékelt a Magyar Nemzetnek. „Magunknak tettük nehézzé ezt a meccset, bár igazából semmi extra dolog nem történt. A félidőben sem éreztem azt, hogy nagyon rosszul játszottunk volna. A baj az volt, hogy a védekezésben nem tudtunk a kapusaiknak segíteni és a támadójáték is akadozott. A második félidő második felében feljavult a támadójáték, sültek a lövések, a szerb kapus sem tudott annyit védeni. Semmi sem dőlt el. Otthon meg kell csinálni, tovább kell jutni. A szerbek nem okoztak meglepetést, nagyon jó csapat, de semmivel nem nyújtottak többet annál, mint amit előzetesen vártunk tőlük.

Azért ne feledjük, hogy a mi csapatunk nem a legrutinosabb a világon, óhatatlan, hogy egy-egy ilyen mérkőzésen hullámvölgybe kerülünk.

Ami a továbbjutást kérdését illeti, az szerintem meglesz. Hatezer néző lesz Veszprémben, de azt is tudjuk, hogy óriási lesz a tét. Meg kell oldani, nincs más lehetőség. Kemény meccs lesz, a drukkerek ott lesznek velünk. Legutóbb akkor voltunk ehhez hasonló helyzetben, amikor idehaza a portugálok ellen vívtuk az olimpiai selejtezőt. Nyilván ott kell lenni a vb-n, mert az olimpia szempontjából is kulcsfontosságú lesz mindez. Kemény ütközet lesz, számítunk mindenkire.”

„Nagyon jól játszottunk, nagyszerű hangulatban. Kár, hogy végül csak két góllal nyerünk, de az eredmény nagyszerű, Magyarország a világ egyik legjobb válogatottja, és vasárnap a világbajnokságon való részvételért fogunk küzdeni” – mondta Dragan Pesmalbek. A szerb sajtó szerint az eredmény nagyszerű, Szerbia joggal bizakodhat, hogy a magyarországi visszavágón is képes lesz olyan eredmény elérésére, amely számukra továbbjutást ér.