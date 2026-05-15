kézilabdaszerb férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

A nagy bajt megúszta a férfi kézilabda-válogatott, de jó lesz vigyázni

Behozható az a hátrány, amely a szerbek elleni első férfikézilabda vb-selejtezőn született Nisben. A magyar férfikézilabda-válogatott 31-29-es vereséget szenvedett, vasárnap jön a veszprémi visszavágó, ahol ki lehet és ki is kell jutni a 2027-es németországi világbajnokságra.

Lantos Gábor
2026. 05. 15. 5:05
A magyar válogatott tagjai megköszönik a szurkolást a férfikézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Szerbia - Magyarország első mérkőzés után Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar válogatott szélsője, Imre Bence így értékelt a Magyar Nemzetnek. „Magunknak tettük nehézzé ezt a meccset, bár igazából semmi extra dolog nem történt. A félidőben sem éreztem azt, hogy nagyon rosszul játszottunk volna. A baj az volt, hogy a védekezésben nem tudtunk a kapusaiknak segíteni és a támadójáték is akadozott. A második félidő második felében feljavult a támadójáték, sültek a lövések, a szerb kapus sem tudott annyit védeni. Semmi sem dőlt el. Otthon meg kell csinálni, tovább kell jutni. A szerbek nem okoztak meglepetést, nagyon jó csapat, de semmivel nem nyújtottak többet annál, mint amit előzetesen vártunk tőlük.

Azért ne feledjük, hogy a mi csapatunk nem a legrutinosabb a világon, óhatatlan, hogy egy-egy ilyen mérkőzésen hullámvölgybe kerülünk.

Ami a továbbjutást kérdését illeti, az szerintem meglesz. Hatezer néző lesz Veszprémben, de azt is tudjuk, hogy óriási lesz a tét. Meg kell oldani, nincs más lehetőség. Kemény meccs lesz, a drukkerek ott lesznek velünk. Legutóbb akkor voltunk ehhez hasonló helyzetben, amikor idehaza a portugálok ellen vívtuk az olimpiai selejtezőt. Nyilván ott kell lenni a vb-n, mert az olimpia szempontjából is kulcsfontosságú lesz mindez. Kemény ütközet lesz, számítunk mindenkire.”

„Nagyon jól játszottunk, nagyszerű hangulatban. Kár, hogy végül csak két góllal nyerünk, de az eredmény nagyszerű, Magyarország a világ egyik legjobb válogatottja, és vasárnap a világbajnokságon való részvételért fogunk küzdeni” – mondta Dragan Pesmalbek. A szerb sajtó szerint az eredmény nagyszerű, Szerbia joggal bizakodhat, hogy a magyarországi visszavágón is képes lesz olyan eredmény elérésére, amely számukra továbbjutást ér.

Nézzék meg azt a videót, amelyet Nisben készítettünk a magyar válogatott játékosával, Hanusz Egonnal.

A szerbek elleni visszavágót vasárnap délután 17.30-kor rendezik meg Veszprémben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Már Orbán egyik legnagyobb ellenfele is durván kiakadt Magyar Péterre

Csépányi Balázs avatarja

Az új miniszterelnök orrára koppintottak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.