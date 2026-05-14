Fájó kézilabda-vereség Szerbiában, de a vb-re ki lehet jutni

Pokoli hangulatban játszott a magyar férfikézilabda-válogatott Nisben. A Szerbia elleni vb-selejtező első mérkőzésén nem sok okunk volt az örömre, nyerni nem tudtunk, de legalább nem dőlt el semmi a továbbjutást illetően. A szerb csapat 31-29-re legyőzte Magyarországot, a vb-re való kijutás vasárnap Veszprémben dől el.

Lantos Gábor
2026. 05. 14. 19:40
Ligetvári Patrik (b) és Sipos Adrián (k), valamint a szerb Uros Kojadinovic a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Szerbia - Magyarország első mérkőzésen Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nem jöttünk ki rosszul ebből az emberhátrányos helyzetből, mert ugyan kaptunk két gólt, de lőttünk is kettőt. A 13. percben Imre Bence szélsőgóljával először vezetett Magyarország (7-8), majd 9-9-es állásnál jött az első mélypont. A szerb kapus, Miloszavljev kivédte Imre Bence hetesét. Felrobbant a csarnok, mert Szerbia gyorsan lőtt három gólt, és ezzel 12-9-re húzott el. A magyar szövetségi kapitány azonnal időt kért, Chema Rodríguez nem tehetett mást.

Zoran Ilics törte meg ezt a rossz szériát remek átlövésgóllal. Kapust is cseréltünk, Palasics helyett Bartucz László érkezett. A szerbek hetest hibáztak, mi meg a másodikat, Imre Bence ezúttal sem volt képes büntetőből bevenni a kaput. Bár az első félidő utolsó harmadában a szerb csapat játéka is visszaesett kissé, a házigazda tartani tudta háromgólos előnyét. Sőt: a 26. percben egy szerb lerohanó támadás után Pechmalbec négyre növelte a különbséget. Majd Djukics újabb hétméteresből ötre. Nem néztünk ki jól, s akkor még finoman fogalmaztam. Egyszerűen semmi sem jött össze, 17-11-es szerb vezetésnél pedig ki kellett kérni a második időt is.

Nem sokkal a szünet előtt Imre Bence végre belőtt egy hetest, ezzel lett 17-12 az állás. Az utolsó másodperceket sem úsztuk azonban meg. Dodics a szélről állította vissza a hatgólos differenciát, majd egy labdaeladást követően 8 másodperccel a szünet előtt szerb időkérés következett. Rá is lőtték, de ebből legalább nem lett gól. A szünetben 18-12 volt az állás. 

Ónodi-Jánoskúti Máté (b) és a szerb Stefan Dodic a férfikézilabda-vb-selejtezőben játszott Szerbia–Magyarország első mérkőzésen  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A második félidőben minden tekintetben jobb játék kellett a magyar csapattól. Szita Zoltán a középkezdést követően gyors góllal jelentkezett, de Szerbia erre is válaszolni tudott. Vanja Ililcs szélsőgólja után emberhátrányba került a magyar csapat, mert Fazekast állították ki 2 percre. 21-16-nál a két török bíró a meccs folyamán először állított ki egy szerbet, a hetest Imre Bence belőtte, ezzel 21-17, közeledünk, de még mindig nagyon messze voltunk a szerb csapattól. 

De mintha az eddig gyilkos iramot diktáló szerbek is fáradni kezdtek volna. A 38. percben már csak három góllal vezettek. Aztán csak kettővel, mert Hanusz Egon szépen befűzte a teljes szerb védőfalat, így jöttünk fel 22-20-ra. Ekkor 22 perc volt hátra a mérkőzésből, a hazai csapat időt kért. Várható volt, hogy előbb-utóbb véget ér a szép magyar széria, ez a pillanat el is érkezett. Majd Pechmalbec kent le egy súlyos pofont Hanusznak, előnybe kerültünk, eladtuk a labdát és kaptunk egy üres kapus gólt. 24-20 volt ekkor az állás. Az ember nem is akart hinni a szemének: a szerbek ezt a kétperces hátrányukat 2-0-ra hozták le, a 42. percben megint öttel vezettek.

Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Sajnos a szerb kapus is a lehető legrosszabbkor kapta el a fonalat, Dejan Milosavljev védései miatt nem tudtunk feljebb kapaszkodni. Sőt, negyedórával a vége előtt egy újabb eladott labda után visszaállt a félidei állapot, azaz a szerbek megint hat góllal vezettek. Chema Rodríguez kikérte az utolsó idejét, innen kezdve több lehetősége nem volt a magyar kapitánynak.

Ez sem segített, mert a 48. percben újabb eladott labdát követően először vezetett 7 góllal Szerbia. Nagyon meleg volt a helyzet, innentől nem lehetett hibázni. A szerbek minden támadása góllal fejeződött be, kapusaink nem fogtak semmit sem. Bartucz helyett visszajött Palasics, de ő sem tudott segíteni.

Az 52. percben, 30-25-ös szerb vezetésnél támadhattunk, Sipos góljával jöttünk fel négyre. Itt már tényleg minden gólnak és hibának óriási jelentősége volt. A szerbek is megremegtek, a magyar csapat életjeleket adott, Hanusz Egon vette a hátára a brigádot, s az ő góljával 7 perccel a vége előtt már csak 30-27-re vezetett Szerbia. Ez azért sokkal jobban nézett ki, mint az, amikor héttel mentek a vendéglátók. Ami örömmel töltött el minden magyart, az a meccs utolsó 7 perce volt. Ekkor a szerbek mindent kihagytak, mi pedig sorra lőttük a gólokat. Két és fél perccel a vége előtt 30-28 volt az állás, Palasics is védeni tudott, ez nagyon fontos pillanat volt. Egy perccel a vége előtt a szerbek hetest kaptak, Vanja Ilics belőtte. Most már azon kellett drukkolni, hogy ne kapjunk többet. Ez sikerült, sőt, Imre Bence még egy hetest is belőtt. Szerbia 31-29-re nyert, minden a vasárnapi visszavágón dől el.

Férfikézilabda-világbajnoki selejtező, 1. mérkőzés: Szerbia–Magyarország 31-29 (18-12)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

