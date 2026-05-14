Fájó kézilabda-vereség Szerbiában, de a vb-re ki lehet jutni

Nem jöttünk ki rosszul ebből az emberhátrányos helyzetből, mert ugyan kaptunk két gólt, de lőttünk is kettőt. A 13. percben Imre Bence szélsőgóljával először vezetett Magyarország (7-8), majd 9-9-es állásnál jött az első mélypont. A szerb kapus, Miloszavljev kivédte Imre Bence hetesét. Felrobbant a csarnok, mert Szerbia gyorsan lőtt három gólt, és ezzel 12-9-re húzott el. A magyar szövetségi kapitány azonnal időt kért, Chema Rodríguez nem tehetett mást.

Zoran Ilics törte meg ezt a rossz szériát remek átlövésgóllal. Kapust is cseréltünk, Palasics helyett Bartucz László érkezett. A szerbek hetest hibáztak, mi meg a másodikat, Imre Bence ezúttal sem volt képes büntetőből bevenni a kaput. Bár az első félidő utolsó harmadában a szerb csapat játéka is visszaesett kissé, a házigazda tartani tudta háromgólos előnyét. Sőt: a 26. percben egy szerb lerohanó támadás után Pechmalbec négyre növelte a különbséget. Majd Djukics újabb hétméteresből ötre. Nem néztünk ki jól, s akkor még finoman fogalmaztam. Egyszerűen semmi sem jött össze, 17-11-es szerb vezetésnél pedig ki kellett kérni a második időt is.

Nem sokkal a szünet előtt Imre Bence végre belőtt egy hetest, ezzel lett 17-12 az állás. Az utolsó másodperceket sem úsztuk azonban meg. Dodics a szélről állította vissza a hatgólos differenciát, majd egy labdaeladást követően 8 másodperccel a szünet előtt szerb időkérés következett. Rá is lőtték, de ebből legalább nem lett gól. A szünetben 18-12 volt az állás.

A második félidőben minden tekintetben jobb játék kellett a magyar csapattól. Szita Zoltán a középkezdést követően gyors góllal jelentkezett, de Szerbia erre is válaszolni tudott. Vanja Ililcs szélsőgólja után emberhátrányba került a magyar csapat, mert Fazekast állították ki 2 percre. 21-16-nál a két török bíró a meccs folyamán először állított ki egy szerbet, a hetest Imre Bence belőtte, ezzel 21-17, közeledünk, de még mindig nagyon messze voltunk a szerb csapattól.