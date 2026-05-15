Luke Littler és Michael van Gerwen is óriási pofont kapott

S ott lehet Humphries is, miután végre megszerezte az első állomássikerét, 6-4-re nyerte a döntőt. A siker után a címvédő felidézte, hogy mennyire gyengén kezdte az idei kiírást.

– Komoly küzdeni tudás kellett hozzá, hogy idáig jussak abból a pozícióból, ahol voltam. Talán egész életemben nem voltam még ennyire büszke magamra. Hittem magamban az utóbbi hetekben, nagyon fájt volna, ha lemaradok a négyes döntőről – fogalmazott Humphries.

Újra Littler–Humphries-döntő lesz?

Az elmúlt két évben Luke Littler és Luke Humphries vívta egymás ellen a Premier League döntőjét, 2024-ben Littler, tavaly Humphries győzött. Ahhoz, hogy erre idén is legyen lehetőség, Humphriesnak az utolsó, sheffieldi alapszakaszversenyen Price-nál jobb eredményt kell elérnie, hogy elvegye tőle a harmadik kiemelést, különben idén már az elődöntőben létrejönne a két Luke csatája.