Luke Littler és Michael van Gerwen is óriási pofont kapott

Már az utolsó előtti alapszakasz-állomáson, Birminghamben kialakult a darts Premier League négyes döntőjének mezőnye. Luke Humphries a döntő megnyerésével, Gerwyn Price a fináléba jutással biztosította a helyét a legjobb négy között, Luke Littler és Jonny Clayton mellett. Littler első kiemelése is biztossá vált, noha az elődöntőben Humphries alaposan elverte. Az aktuális világbajnokénál is nagyobb a pofon, amelyet Michael van Gerwen kapott: egymás után a második évben marad le a PL-fináléról.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 9:51
Michael van Gerwen, a darts Premier League rekordbajnoka 2025 után idén is lemarad a négyes döntőről, gyengén játszott Gerwyn Price ellen Fotó: NorthFoto/PA Wire/David Davies
S ott lehet Humphries is, miután végre megszerezte az első állomássikerét, 6-4-re nyerte a döntőt. A siker után a címvédő felidézte, hogy mennyire gyengén kezdte az idei kiírást.

– Komoly küzdeni tudás kellett hozzá, hogy idáig jussak abból a pozícióból, ahol voltam. Talán egész életemben nem voltam még ennyire büszke magamra. Hittem magamban az utóbbi hetekben, nagyon fájt volna, ha lemaradok a négyes döntőről – fogalmazott Humphries.

Újra Littler–Humphries-döntő lesz?

Az elmúlt két évben Luke Littler és Luke Humphries vívta egymás ellen a Premier League döntőjét, 2024-ben Littler, tavaly Humphries győzött. Ahhoz, hogy erre idén is legyen lehetőség, Humphriesnak az utolsó, sheffieldi alapszakaszversenyen Price-nál jobb eredményt kell elérnie, hogy elvegye tőle a harmadik kiemelést, különben idén már az elődöntőben létrejönne a két Luke csatája.

 

