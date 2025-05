Luke Littler a legvégén omlott össze, Phil Taylor is segített legyőzni őt

A címvédő és alapszakaszgyőztes Luke Littler a darts Premier League csütörtök esti elődöntőjében 6-4-es hátrányban is volt Gerwyn Price-szal szemben, ám a szünet után már csak egy leget engedélyezett walesi ellenfelének. A másik ágon Luke Humphries és Nathan Aspinall sokáig fej fej mellett haladtak, ám a hajrát a világelső bírta jobban. Megismétlődött tehát a tavalyi döntő Londonban: a legutóbbi két világbajnokság nyertese csapott össze egymással a fináléban. Akkor Littler volt a jobb, most viszont Humphries 3-0-s hátrányból fordított és győzött annak ellenére, hogy riválisához hasonlóan ő is 30 százalék alatt kiszállózott. A PL-nek ezzel új bajnoka lett, a harmincéves világelső a hetedik különböző major tornán diadalmaskodott.

Luke Littler nem tudta megint megnyerni Luke Humphries ellen a darts Premier League döntőjét. Fotó: AFP

Littler a mérkőzés után elmondta, hogy nyilvánvalóan nem örül a vesztes döntőnek, annak viszont igen, hogy vége ennek a hosszú Premier League-idénynek, amelyben nyújtott teljesítményével összességében elégedett lehet – jövőre pedig ismét megcélozza az első helyet. Humphries ennél jóval hosszabban nyilatkozott, többek között kifejtette, hogy az elmúlt hónapokban mentális problémákkal harcolt, de sikerült leküzdenie azokat, és erre szükség is volt a fináléban 3-0-s hátránynál.

Phil Taylor segített Luke Humphriesnak Luke Littler legyőzésében

A világelsőnek a Premier League-trófea a világot jelenti, ugyanis a rangos versenyek közül már csak ez hiányzott neki.

Így, hogy a három legnehezebb tornát (vb, PL, World Matchplay) már megnyerte, akkor is boldog lesz, ha több trófeát nem gyűjt be, ugyanakkor megjegyezte, hogy viszonylag fiatal és szeretne még többet elhódítani.

Humphries ezután kitért a hetekkel ezelőtt végleg visszavonult Phil Taylorra, a sportág 16-szoros világbajnokára.

– Csodálatos érzés, hogy Gary Anderson, Phil Taylor és Michael van Gerwen mellé csatlakozhattam a mindhárom nagy tornát megnyerők körébe.

Philnek köszönettel tartozom, mert az elmúlt hetekben rengeteget segített nekem, a sok tanácsa extra lendületet adott.

Magammal kapcsolatban látott el észrevételekkel, és segített hinni magamban. Ha minden idők legjobb dartsjátékosa támogat és hisz benned, az elég jó érzés – mondta könnyek között a friss Premier League-győztes.

Humphries és Littler június közepén együtt alkotják az angol párost a frankfurti csapatvilágbajnokságon, a világ jelenlegi két legjobb játékosa abszolút favoritként indul azon a tornán.