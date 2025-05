Magyarországból űznek gúnyt a világ dartsrajongói

A holland Michael van Gerwen már korábban bejelentette, hogy 2022 és 2023 után idén is kihagyja a World Cup of Darts néven elhíresült, azonos nemzetiségű játékospároknak megrendezett világbajnokságot, amelyre 2025-ben június 12. és 15. között kerül sor Frankfurtban. Szerdán este nyilvánosságra hozták az indulók névsorát, amelyben Van Gerwent leszámítva nincs komoly hiányzó. A vb-n negyven páros vesz részt, és köztük van Magyarország is – a magyar páros tagjaira hétvégén, a budapesti Hungarian Darts Super League Final verseny végén derül fény, a világbajnokság többi résztvevője azonban már közzétette a játékosait. Tavaly Jagicza Gábor és Major Nándor képviselte hazánkat, de 2021 óta mindig más összetételű a magyar csapat, így idén is változhat a névsor.

A World Cup of Dartson Skóciát idén is Peter Wright (jobbra) és Gary Anderson képviseli Fotó: DPA/Arne Dedert

Még várni kell a World Cup of Darts magyar indulóira

Miután 38 ország már véglegesítette a szereplőit, és Olaszországban is csak az a kérdés, hogy ki lesz Michele Turetta társa, a PDC közösségi oldalán – ahol a „megerősítésre vár” kifejezésnek megfelelő „TBC” rövidítés szerepel a hiányzó nevek helyén – a hozzászólók tréfát űztek a játékosai közzétételével még kiváró Magyarországból.

A kommentelők többsége azon viccelődött, hogy a magyarokat egy azonos nevű ikerpár képviseli, akiknek ráadásul az egyik olasz játékos is névrokonuk.

Mások szerint nem igazságos, hogy a többieknek már le kellett adniuk a névsort, míg Magyarország még kivárhat azzal, hogy kijelölje a két indulóját.

A legnagyobb esélyesnek az angolokat tartják, az ő párosukat ugyanis a legutóbbi két egyéni PDC-világbajnokság győztese, Luke Littler és Luke Humphries alkotja. A csapatok közül egyedüliként Argentína újonc, míg az angol csapathoz hasonlóan a skótoknál is két egyéni világbajnok szerepel, és több nagy visszatérő is van a mezőnyben, ahol a 71 éves Paul Lim (Szingapúr) és a pályafutását az elmúlt hetekben felfüggesztő Dimitri Van den Bergh (Belgium) is ott lesz.

Az első négy kiemelt (Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország) automatikusan nyolcaddöntős a tornán, a maradék harminchat párost pedig tizenkét darab hármas csoportba osztják majd be, ahonnan az első helyezettek jutnak tovább az egyenes kieséses szakaszba.

Magyarország legutóbb 2023-ban, India ellen nyert mérkőzést a World Cup of Dartson, a legjobb tizenhat közé pedig 2016-ban sikerült utoljára bejutnia a csapatnak, még a régi lebonyolítás alatt.