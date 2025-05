Luke Littler: Ha ez megtörténik, akkor visszavonulok

Már néhány héttel ezelőtt is a sajtó egyik központi témája volt Luke Littler és a visszavonulás kérdése. Linda Duffy, korábbi világelső dartos úgy nyilatkozott akkor az angollal kapcsolatban, hogy neki is fontos, hogy megfelelő támogatást kapjon, különben úgy gondolja, öt éven belül teljesen kiég és visszavonul. A világbajnoki címvédő az elmúlt két évben valóban többször mutatta már a jelét, hogy kezd elege lenni az ellenszurkolókból és a sűrű naptárból, ugyanakkor a darts iránti szenvedélye miatt talán nem kell aggódni attól, hogy 23 évesen már nem lesz aktív játékos. Ami szerencse, hogy Littler menedzsere látszólag megérti, milyen fontos olykor a pihenés is.

Tény és való, Luke Littler adta már jelét az elégedetlenségnek, de talán túlzó a visszavonulásáról beszélni (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Aspinall megkérdőjelezte Littler hosszú távú karrierjét

Nathan Aspinall szerint olyan megingathatatlan Luke Littler dominanciája, hogy megkérdőjelezte, a 18 éves angol szerepel-e majd olyan sokáig a színpadon, mint a legtöbb játékos.

– Luke még most is nyugdíjba vonulhat, és soha többé nem kell aggódnia a pénz miatt, ez ilyen egyszerű – mondta Aspinall. – Ha elege van az utazásból, gyereke lesz, és van harmincmillió font a bankszámláján, akkor tényleg Wiganbe akar utazni majd egy hideg kedd reggelen? Valószínűleg nem – vetette fel a világbajnoki elődöntős játékos.

Talán nem megy nyugdíjba öt év múlva, de az én koromban, 33 évesen, tehát 15 év múlva, nem hiszem, hogy itt lesz

– mondta Aspinall Littlerről.

Luke Littler Aspinallnak: Ne aggódj, tíz év múlva is itt leszek

Nathan Aspinall ezen a héten azt állította, hogy Littler körülbelül öt éven belül kiszállhat a darstból, mivel a 18 éves világbajnok semmi jelét nem mutatja annak, hogy csökkenne a dominanciája. Littler ezen a csütörtökön tér vissza az O2 arénába, ahol Gerwyn Price-szal találkozik a Premier League elődöntőjében, a második bajnoki címére hajt.

Tudom, hallottam, de nem tudom, honnan szedte. Ne aggódj, tíz év múlva itt leszek

– üzente Littler. – Őrültség még belegondolni is a visszavonulásba. Ha tizenhat világbajnoki címet nyerek, mint Phil (Taylor), akkor visszavonulok, de pillanatnyilag nem is gondolok erre. Minden azon múlik, hogy mit érzel, és biztos vagyok benne, hogy még sokáig itt leszek – tette hozzá az angol a Sky Sportsnak adott interjúban.

Littler tudja, hogy célpont van a hátán

Littler 2024-ben Premier League-, Grand Slam- és World Series győztese lett, majd idén a világbajnokságot és a 2025-ös UK Opent is behúzta, ezekkel a sikerekkel pedig a világranglista 2. helyére ugrott fel. Ebben a szezonban a Premier League tabellájának élén zárt, a négyes döntőben szerepel ma este.

Az elmúlt 18 hónapban egy célpont volt a hátamon

– mondta. – Attól a pillanattól kezdve, hogy beléptem az első Pro Tourra, tudtam, hogy mindenki le akar győzni. Ez most is így van. Mindig lesz célpont a hátamon – fogalmazott az angol.

Littler a harmadik játékos lehet Phil Taylor és van Gerwen után, aki megvédi Premier League-címét.

Ez történt egy hete a darts Premier League 16. fordulójában, ma pedig következik a döntő.