Leukémiát diagnosztizáltak a képernyőn manapság is sokat látott világbajnoknál

Csütörtök este az alapszakasz 14. fordulóját rendezik a darts Premier League-ben. A Sky Sports csatorna szakértőjeként a televízió képernyőjén rendre felbukkanó Mark Webster a leedsi este előtt sokakat megrázó bejelentést tett.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 9:31
Mark Webster nyilvánosságra hozta, hogy az elmúlt hetekben miért hiányzott a dartsközvetítésekből
Fotó: Getty Images via AFP
Akinél ilyen betegséget diagnosztizálnak, azoknak a 95 százalékát meg tudják gyógyítani, és Webster mosolyogva úgy nyilatkozott, hogy jól érzi magát. Megjegyezte, hogy a rendszeres kezelés ellenére a fehérvérsejtszáma még mindig nem megfelelő, ezért továbbra is gyenge az immunrendszere – ez az oka, hogy nem képes visszatérni a szakértői állásba.

Pedig szívesen visszatérne, és Mark Webster bejelentése után a kollégái és a dartsvilágbeli ismerősei közül sokan a támogatásukról biztosították, egyben reményüket fejezték ki, hogy akár még az idei Premier League alatt felbukkanhat a képernyőn.

Darts Premier League, 14. forduló (Leeds), negyeddöntők:

  • Gerwyn Price (walesi)–Jonny Clayton (walesi)
  • Luke Littler (angol)–Michael van Gerwen (holland)
  • Josh Rock (északír)–Luke Humphries (angol)
  • Gian van Veen (holland)–Stephen Bunting (angol)

Mark Webster karrierjének egyik legnagyobb sikere

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
