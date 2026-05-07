Leukémiát diagnosztizáltak a képernyőn manapság is sokat látott világbajnoknál

Akinél ilyen betegséget diagnosztizálnak, azoknak a 95 százalékát meg tudják gyógyítani, és Webster mosolyogva úgy nyilatkozott, hogy jól érzi magát. Megjegyezte, hogy a rendszeres kezelés ellenére a fehérvérsejtszáma még mindig nem megfelelő, ezért továbbra is gyenge az immunrendszere – ez az oka, hogy nem képes visszatérni a szakértői állásba.

Pedig szívesen visszatérne, és Mark Webster bejelentése után a kollégái és a dartsvilágbeli ismerősei közül sokan a támogatásukról biztosították, egyben reményüket fejezték ki, hogy akár még az idei Premier League alatt felbukkanhat a képernyőn.

Darts Premier League, 14. forduló (Leeds), negyeddöntők: Gerwyn Price (walesi)–Jonny Clayton (walesi)

Luke Littler (angol)–Michael van Gerwen (holland)

Josh Rock (északír)–Luke Humphries (angol)

Gian van Veen (holland)–Stephen Bunting (angol)

