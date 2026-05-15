Hiába készítette el a NAV, akad, akinek még van dolga a bevallással
Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is a határideje. A kiajánlott tervezettel a NAV nekik is segít, de fontos, hogy akik a tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük a bevallásukat, a tervezetük május 20-ával nem válik automatikusan érvényes bevallássá.
