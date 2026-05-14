Tisza-kormányáremelésbanktelekommunikáció

Ahogy a Tisza-kormány hatalomra került, már jön is a drágulás

Jelentős áremelést jelentettek be a bankok és a telekommunikációs cégek közvetlenül azután, hogy a Tisza-kormány megalakult. Eddig az Orbán-kormány megakadályozta az áremelést: tavaly tavasszal Nagy Márton gazdasági miniszter bejelentette, hogy vagy visszafogják magukat a bankok, vagy a kormány közbelép. Most, hogy már Tisza-kormány van, nincs senki, aki megakadályozza a drágulást.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 17:43
A bankok és a telekommunikációs cégek is emelik az áraikat Forrás: Magyar Nemzet/archív
Közeleg az áremelések megfékezésének a vége

Az Ellenpont emlékeztetett arra, hogy az előző, jobboldali kormány komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megfékezze és letörje az inflációs hullám miatt kialakult áremeléseket az élelmiszerek mellett a banki szférában és a telekommunikációs szolgáltatóknál is.

Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter tavaly áprilisban bejelentette: 

mivel túl drágák a Magyarországon működő bankok, ezért a pénzintézetek vagy önként vállalják, hogy nem emelnek díjaikon, vagy ennél a szektornál is államilag vezetik be a díjkorlátozásokat.

A volt miniszternek nem ez volt az első ilyen megnyilvánulása, 2025 márciusában arról posztolt, hogy a banki számladíjak jelentősen emelkednek. Ez nem indokolt, ezért ha kell, itt is lépni fognak. A jobboldali kormány nyomásgyakorlása hatásos volt: a bankok sorra jelentették be, hogy elhalasztják a számlavezetési díjak inflációs emelését.

A pénzintézetek lényegében mind hasonló vállalást tettek: egyrészt nem emelik a díjaikat 2026. június 30-ig, másrészt volt olyan, amely némi kedvezményt is adott.

Hasonló volt a metódus a távközlési cégek esetében. Ezek a vállalatok 2025 tavaszán ismét 3,5-3,7 százalék közötti inflációkövető áremelést terveztek végrehajtani, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium arra kérte őket, hogy önként álljanak el az áremeléstől, és legalább egy évig ne is alkalmazzák újra.

A kormány és a távközlési cégek képviselői tárgyalásainak eredményeként végül tavaly tavasszal mindhárom nagy szolgáltató belement abba, hogy 2026. július 1-jéig nem emelik meg az árakat, és aki az idén már eddig emelt, az visszaviszi az árait a január 1-jei szintre. Sőt, a Yettel vállalta, hogy a márciusban bejelentett áremelést 2026 májusáig kedvezményekkel kompenzálja lakossági ügyfeleinek. A Telekom arról döntött, hogy megújult mobilportfóliót tesz elérhetővé, amely nagyobb rugalmasságot biztosít ügyfeleinek. A One is azt vállalta, hogy új, kedvezőbb ajánlatokat biztosít a lakossági ügyfeleknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

