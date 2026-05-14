Ahogy a Tisza-kormány hatalomra került, már jön is a drágulás

Közeleg az áremelések megfékezésének a vége
Az Ellenpont emlékeztetett arra, hogy az előző, jobboldali kormány komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megfékezze és letörje az inflációs hullám miatt kialakult áremeléseket az élelmiszerek mellett a banki szférában és a telekommunikációs szolgáltatóknál is.
Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter tavaly áprilisban bejelentette:
mivel túl drágák a Magyarországon működő bankok, ezért a pénzintézetek vagy önként vállalják, hogy nem emelnek díjaikon, vagy ennél a szektornál is államilag vezetik be a díjkorlátozásokat.
A volt miniszternek nem ez volt az első ilyen megnyilvánulása, 2025 márciusában arról posztolt, hogy a banki számladíjak jelentősen emelkednek. Ez nem indokolt, ezért ha kell, itt is lépni fognak. A jobboldali kormány nyomásgyakorlása hatásos volt: a bankok sorra jelentették be, hogy elhalasztják a számlavezetési díjak inflációs emelését.
A pénzintézetek lényegében mind hasonló vállalást tettek: egyrészt nem emelik a díjaikat 2026. június 30-ig, másrészt volt olyan, amely némi kedvezményt is adott.
Hasonló volt a metódus a távközlési cégek esetében. Ezek a vállalatok 2025 tavaszán ismét 3,5-3,7 százalék közötti inflációkövető áremelést terveztek végrehajtani, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium arra kérte őket, hogy önként álljanak el az áremeléstől, és legalább egy évig ne is alkalmazzák újra.
