európai ügyészségeurópai uniókormánytiszaTisza-kormánymagyar közlönyügyészségbrüsszel

Vagyonadó, Európai Ügyészség, közmédia – közzétették az új kormány első intézkedéseit

A Tisza-kormány megkezdte az Európai Ügyészséghez csatlakozás előkészítését, felülvizsgálják a közszolgálati média finanszírozását, továbbá napirendre került a vagyonadóztatás bevezetésének lehetősége és több kiemelt beruházás átvilágítása is – derül ki a Magyar Közlönyből.

Gábor Márton
2026. 05. 15. 9:25
Ópusztaszer, 2026. május 13. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt 2026. május 13-án. Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felfüggesztést strukturális átalakítás követné. A deklarált cél egy politikai befolyástól mentes, a brit BBC modelljéhez hasonló közszolgálati médiarendszer felépítése. Az ígéretek szerint ezt követően új médiatörvényt alkotnának, amelyet társadalmi egyeztetés előzne meg, és felülvizsgálnák az NMHH működését is.

A most, a Magyar Közlönyben kihirdetett felülvizsgálat azonban azt jelenti, hogy

a köztelevízió híradóját és a hírszolgáltatását mégse állítaná le a Tisza-kormány, még az átszervezések idejére sem.

 

Vagyonadó, beruházások

Szintén a mai Magyar Közlönyben jelent megy a vagyonadó előkészítéséről szóló rendelkezés. A dokumentumban megjelent határozat szerint a kormány szükségesnek tartja a vagyonadóztatás jogszabályi feltételeinek meghatározását, valamint a bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetését.

A bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetése

szintén komoly hatással lehet a hazai vállalkozói környezetre. Ezt az eszközt az elmúlt években több vállalkozó és családi cég használta generációváltási, öröklési és vagyonvédelmi célokra.

Mindemellett a kormány határozott egyes kiemelt beruházások teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatáról is. A határozat szerint a vizsgálat koordinálásáért a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter, azaz Ruff Bálint és Vitézy Dávid felel, a feladat végrehajtásának határidejét pedig folyamatosként jelölték meg.

A kiemelt beruházások rendszere az elmúlt másfél évtized gazdaságpolitikájának egyik meghatározó eleme volt. A különleges státuszt kapott projektek esetében a kormány gyorsított engedélyezési és közigazgatási eljárásokat alkalmazott annak érdekében, hogy a stratégiai jelentőségű fejlesztések rövidebb idő alatt megvalósulhassanak. Az ilyen beruházások közé tartoztak nagy ipari fejlesztések, közlekedési projektek, energetikai beruházások, valamint egyes állami és sportcélú létesítmények is.

Az elmúlt években több száz projekt kapott kiemelt státuszt. A most megjelent határozat ugyanakkor nemcsak az egyes beruházásokra, hanem a hozzájuk kapcsolódó döntéshozatali folyamatokra is kiterjed.

A kabinet teljes körű átvilágítást rendelt el, ami érintheti a korábbi engedélyezési folyamatokat, a beruházások előkészítését és a kiemelt státusz odaítélésének gyakorlatát is.

A beruházások kérdése az elmúlt időszakban több esetben is közéleti viták tárgya volt. Egyes projektek helyi tiltakozásokat váltottak ki környezetvédelmi, közlekedési vagy településképi szempontok miatt, miközben a kormányzat az ország gazdasági versenyképességének erősítésével indokolta a fejlesztések támogatását.

Borítókép: Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése után (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Már Orbán egyik legnagyobb ellenfele is durván kiakadt Magyar Péterre

Csépányi Balázs avatarja

Az új miniszterelnök orrára koppintottak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu