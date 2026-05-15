Vagyonadó, Európai Ügyészség, közmédia – közzétették az új kormány első intézkedéseit

A felfüggesztést strukturális átalakítás követné. A deklarált cél egy politikai befolyástól mentes, a brit BBC modelljéhez hasonló közszolgálati médiarendszer felépítése. Az ígéretek szerint ezt követően új médiatörvényt alkotnának, amelyet társadalmi egyeztetés előzne meg, és felülvizsgálnák az NMHH működését is.

A most, a Magyar Közlönyben kihirdetett felülvizsgálat azonban azt jelenti, hogy

a köztelevízió híradóját és a hírszolgáltatását mégse állítaná le a Tisza-kormány, még az átszervezések idejére sem.

Vagyonadó, beruházások

Szintén a mai Magyar Közlönyben jelent megy a vagyonadó előkészítéséről szóló rendelkezés. A dokumentumban megjelent határozat szerint a kormány szükségesnek tartja a vagyonadóztatás jogszabályi feltételeinek meghatározását, valamint a bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetését.

A bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetése

szintén komoly hatással lehet a hazai vállalkozói környezetre. Ezt az eszközt az elmúlt években több vállalkozó és családi cég használta generációváltási, öröklési és vagyonvédelmi célokra.

Mindemellett a kormány határozott egyes kiemelt beruházások teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatáról is. A határozat szerint a vizsgálat koordinálásáért a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter, azaz Ruff Bálint és Vitézy Dávid felel, a feladat végrehajtásának határidejét pedig folyamatosként jelölték meg.

A kiemelt beruházások rendszere az elmúlt másfél évtized gazdaságpolitikájának egyik meghatározó eleme volt. A különleges státuszt kapott projektek esetében a kormány gyorsított engedélyezési és közigazgatási eljárásokat alkalmazott annak érdekében, hogy a stratégiai jelentőségű fejlesztések rövidebb idő alatt megvalósulhassanak. Az ilyen beruházások közé tartoztak nagy ipari fejlesztések, közlekedési projektek, energetikai beruházások, valamint egyes állami és sportcélú létesítmények is.