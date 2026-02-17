Állva hagyott több régiós országot Magyarország, mindent elárasztott a külföldi tőke

2025-ben ismételten hazánkba érkezett a legtöbb külföldi működőtőke a régióban – ezt Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója tette közzé közösségi oldalán megjelent bejegyzésében. Bár a hivatalos cseh adatok még nem kerültek közzétételére, 2023 és 2024 után várhatóan ismét több tőke érkezett hazánkba mint Lengyelországba, Csehországba és Szlovákiába együttesen - írja a bejegyzésről készített összefoglalójában a Világgazdaság. 2025 rekordévet jelentett a beruházások tekintetében.

Rekordévet hozott 2025 a magyarországi beruházásoknál (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Történelmi eredmény: 2025-ben több mint hétmilliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra

Hazánkba 7 milliárd, Lengyelországba 4 milliárd, míg Szlovákiába kicsivel kevesebb mint fél millárd euró értékben érkeztek befektetések a megállapodásoknak köszönhetően – derül ki a tavalyi évre vonatkozó adatokból. A gazdaság egészséges összetettségét, sok erős pilléren nyugvó szerkezetét mutatja, hogy közel 30 különböző ágazatban érkeznek befektetések. Továbbra is meghatározó a járműgyártással és az elektronikával kapcsolatos befektetések volumene, de lendületesen zárkózik fel az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, az információs és kommunikációs technológia, az orvosi eszközök gyártása, a biotechnológia és az üzleti szolgáltatóközpontok szektora is.

„Az elmúlt négy év volt a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb éve a külföldi működő tőke beáramlása szempontjából”– értékelte Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója. Kiemelte: összesen 25 ezermilliárd forintnyi beruházás érkezett hazánkba 2014 óta.

A kormánybiztos bejegyzése:

A kormánybiztos elmondta: a HIPA 2025 végéig 2305 pozitív beruházási döntésben működött közre, amivel

közvetlenül mintegy 187 ezer, közvetetten pedig 400 ezer új munkahely megteremtéséhez járult hozzá.

Magyarország továbbra is Európa leginkább befektetőbarát országa – hívta fel a figyelmet Joó István. A magyar kormányzati befektetésösztönzés az elmúlt években sokkal jobban teljesít, mint a másik három visegrádi ország, vagyis Csehország, Lengyelország és Szlovákia beruházásösztönzési ügynöksége együttvéve – tette hozzá.