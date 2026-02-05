Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Moszkva szerint az európai intrikák ellenére is jól haladnak a béketárgyalások + videó

Az Abu-Dzabiban – szerdán és csütörtökön – zajló megbeszélésekről nyilatkozott Kirill Dmitrijev, az orosz elnök megbízottja. Azt állította, hogy a béketárgyalások az Európai Unió és az Egyesült Királyság akadályozási kísérletei ellenére is jól haladnak.

2026. 02. 05. 11:38
Az Abu-Dzabiban – szerdán és csütörtökön – zajló megbeszélésekről nyilatkozott Kirill Dmitrijev Forrás: AFP
Az Ukrajnával folytatott béketárgyalások nem torpantak meg, noha az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban egyes politikai erők igyekeznek lassítani a folyamatot – erről nyilatkozott újságíróknak Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja – számolt be róla a Life.

Az Ukrajnával folytatott béketárgyalások nem torpantak meg
Az Ukrajnával folytatott béketárgyalások nem torpantak meg Fotó: AFP

A béketárgyalások nem torpantak meg

Dmitrijev szerint az európai és brit politikai körök részéről tapasztalható intrikák és akadályozási kísérletek valójában azt jelzik, hogy a tárgyalások érdemi szakaszba léptek. Úgy fogalmazott: minél erősebb az ellenállás, annál egyértelműbb, hogy valódi előrelépés történt.

Minél több akadályozási kísérletet látunk, annál nyilvánvalóbb, hogy pozitív előrelépés zajlik. Ezt a folyamatot lehetetlen megállítani

– jelentette ki. Az orosz különmegbízott hangsúlyozta: azok a külső szereplők, amelyek politikai eszközökkel próbálják késleltetni vagy ellehetetleníteni a békefolyamatot, akaratlanul is annak jelentőségét erősítik. Véleménye szerint az akadályozás ténye önmagában bizonyítja, hogy a tárgyalások nem pusztán formális egyeztetések, hanem végleges döntések irányába haladnak.

Dmitrijev arra is kitért, hogy az európai országok és az Egyesült Királyság részéről tapasztalható nyomásgyakorlás ellenére a békefolyamat nem áll le, és továbbra is reális esély van konkrét eredmények elérésére. 

Megfogalmazása szerint a tárgyalások olyan szakaszba értek, ahol már nem pusztán szándéknyilatkozatokról, hanem kézzelfogható megállapodásokról van szó.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az orosz, az ukrán és az amerikai delegációk részvételével zajló, Abu-Dzabiban zajló egyeztetések három kulcsfontosságú kérdésre összpontosítanak. A tárgyalások középpontjában a területi rendezés, valamint a tűzszünet jogi és politikai kereteinek kialakítása áll.

Kreml: A békés rendezés ajtaja nyitva, Kijeven múlik a folytatás

Dmitrij Peszkov szerdán újságírói kérdésre felelve azt közölte, hogy az Abu-Dzabiban – szerdán és csütörtökön – zajló megbeszélésekről a Kreml egyelőre nem tervez nyilatkozatot tenni. A TASZSZ beszámolója szerint a Kreml szóvivője egyben köszönetét fejezte ki az amerikai tárgyalódelegációnak az erőfeszítéseiért, és megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a rendezésre. 

Álláspontunk elég világos, jól ismert a kijevi rezsim, de az amerikai tárgyalók előtt is, akik jószolgálatot tesznek a háromoldalú tárgyalások lefolytatásában, és akiknek hálásak vagyunk erőfeszítéseikért

– fogalmazott. Hangsúlyozta egyben, hogy az orosz hadsereg az ukrán hadiipari gépezethez köthető célpontokat semmisít meg Ukrajnában. A mostani támadásokról a Kyiv Independent is beszámolt.

A Kreml szóvivője ultimátumot adott
Kreml: A békés rendezés ajtaja nyitva, Kijeven múlik a folytatás Fotó: AFP

Lavrov szerint Zelenszkij bejelentése mindent elárul a szándékairól

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában közölte:

Amennyiben a kijevi vezetés delegációja az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokra a bejelentett biztonsági garanciákkal érkezett, akkor ez újfent megerősíti azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek valójában nem kell a béke.

Borítókép: Kirill Dmitrijev, az orosz elnök megbízottja és Jared Kushner (Fotó: AFP)

Ukrajna volt külügyminisztere: Európa háborúra készül Oroszországgal + videó

