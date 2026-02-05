Az Ukrajnával folytatott béketárgyalások nem torpantak meg, noha az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban egyes politikai erők igyekeznek lassítani a folyamatot – erről nyilatkozott újságíróknak Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja – számolt be róla a Life.

Az Ukrajnával folytatott béketárgyalások nem torpantak meg Fotó: AFP

A béketárgyalások nem torpantak meg

Dmitrijev szerint az európai és brit politikai körök részéről tapasztalható intrikák és akadályozási kísérletek valójában azt jelzik, hogy a tárgyalások érdemi szakaszba léptek. Úgy fogalmazott: minél erősebb az ellenállás, annál egyértelműbb, hogy valódi előrelépés történt.

Minél több akadályozási kísérletet látunk, annál nyilvánvalóbb, hogy pozitív előrelépés zajlik. Ezt a folyamatot lehetetlen megállítani

– jelentette ki. Az orosz különmegbízott hangsúlyozta: azok a külső szereplők, amelyek politikai eszközökkel próbálják késleltetni vagy ellehetetleníteni a békefolyamatot, akaratlanul is annak jelentőségét erősítik. Véleménye szerint az akadályozás ténye önmagában bizonyítja, hogy a tárgyalások nem pusztán formális egyeztetések, hanem végleges döntések irányába haladnak.