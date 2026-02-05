ZelenszkijRutteNATO-katonaLavrovorosz-ukrán háború

„Az ukrán elnök nem akar békét”

Amennyiben a kijevi vezetés delegációja az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokra a bejelentett biztonsági garanciákkal érkezett, akkor ez újfent megerősíti azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek valójában nem kell a béke. Ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentette ki egy interjúban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 6:13
Lavrov szerint Zelenszkij bejelentése mindent elárul a szándékairól Forrás: AFP
„Nem tudom, milyen javaslatot tárnak majd a delegációnk elé Abu-Dzabiban. Tegnap megvitattam velük azokat a biztonsági garanciákat, amelyekről Mark Rutte (NATO-főtitkár) tegnap beszélt a kijevi parlamentben. Ha ez az, amivel az ukránok Abu-Dzabiba érkeztek, akkor ez újabb bizonyíték arra, hogy Zelenszkij nem akar békét” – vélekedett Lavrov az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből részleteket közölt a TASZSZ orosz hírügynökség.

Zelenszkij nem akar békét – vélekedett Lavrov
Zelenszkij nem akar békét – vélekedett Lavrov Fotó: AFP

Lavrov: Zelenszkij nem akar békét

Rutte az ukrán parlamentben, a Verhovna Radában kedden az úgynevezett hajlandók koalíciójára utalva azt hangoztatta, hogy amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatást is biztosítanak Ukrajna számára. Hozzátette, hogy a NATO többi tagországa „más módon fog segíteni”.

Lavrov szerint Zelenszkij csak a saját túlélésére gondol, nincs szüksége békére Ukrajnában.

 „Bármilyen béke (Ukrajnában) a politikai pályafutása végét fogja jelenteni, és lehet, hogy nemcsak a politikaiét” – fogalmazott Lavrov.

A Ruttével folytatott megbeszélést követően Zelenszkij azt mondta, hogy kész kompromisszumokra, de Oroszországnak is késznek kell lennie erre. Úgy hiszem, ez őszinte nyilatkozat volt tőle. Úgy vélem azonban, hogy a lelkiismeret és Zelenszkij nehezen összeegyeztethető. Semmi másra nem gondol, csak a saját túlélésére

– tette hozzá.

Kijelentette azt is, hogy az ukrajnai rendezésről folytatódik a párbeszéd, de az európai országok igyekeznek megmásítani az eredeti amerikai béketervet

A párbeszéd folytatódik. Mi támogattuk az Egyesült Államok javaslatait, az európaiak pedig azonnal Washingtonba siettek, hogy átalakítsák, megváltoztassák az amerikai kezdeményezést, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök is jóváhagyott. És még mindig nem hagytak fel ennek a kezdeményezésnek az átalakításával

– jelentette ki az orosz külügyminiszter.

Rutte beszéde sokkolta a nyugati szövetségeseket

Min arról lapunk is beszámolt, kedden Kijevben folytatott tárgyalásokat Mark Rutte NATO-főtitkár, aki a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség minden eddiginél határozottabban és hosszú távon is kiáll Ukrajna mellett, nemcsak politikai szinten, hanem konkrét katonai és biztonsági támogatással. 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

