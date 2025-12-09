Rendkívüli

Éjszaka óta akadozik a One hálózata: sok helyen reggelre sem állt helyre az internet

Volodimir ZelenszkijEgyesült Államokbéketerv

Volodimir Zelenszkij: Az amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak

Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak – jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.

2025. 12. 09. 6:00
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat”.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: ANDREW MEDICHINI / POOL

Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak. 

A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk

 – hangoztatta. Moszkva ragaszkodik ahhoz, „hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk” – közölte. Az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is „komoly problémák vannak és még nem találtak kompromisszumot” – tette hozzá. 

Zelenszkij bejelentette azt is, hogy kedden Olaszországba utazik, hogy találkozzon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

