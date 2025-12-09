Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat”.
Volodimir Zelenszkij: Az amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak
Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak – jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.
Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak.
A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk
– hangoztatta. Moszkva ragaszkodik ahhoz, „hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk” – közölte. Az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is „komoly problémák vannak és még nem találtak kompromisszumot” – tette hozzá.
További Külföld híreink
Zelenszkij bejelentette azt is, hogy kedden Olaszországba utazik, hogy találkozzon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij és kormánya támogatta a korrupciót
Az ukrán vezetés mindent megtett a korrupció fenntartásáért.
Szijjártó Péter a békéért imádkozott Moszkvában
Különleges kezdés az orosz fővárosban.
Itt az amerikai döntés az Európában állomásozó katonákról
Az amerikai Kongresszus kijelölte az amerikai katonai erők európai és dél-koreai létszámának alsó határát 2026-ra.
Iszlamista hálózatokkal kerülhetett kapcsolatba a francia szélsőbaloldal
Magyarázkodásra kényszerült Jean-Luc Mélenchon, akit egyre többen vádolnak azzal, hogy választási megfontolásból engedményeket tesz a radikális iszlám híveinek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij és kormánya támogatta a korrupciót
Az ukrán vezetés mindent megtett a korrupció fenntartásáért.
Szijjártó Péter a békéért imádkozott Moszkvában
Különleges kezdés az orosz fővárosban.
Itt az amerikai döntés az Európában állomásozó katonákról
Az amerikai Kongresszus kijelölte az amerikai katonai erők európai és dél-koreai létszámának alsó határát 2026-ra.
Iszlamista hálózatokkal kerülhetett kapcsolatba a francia szélsőbaloldal
Magyarázkodásra kényszerült Jean-Luc Mélenchon, akit egyre többen vádolnak azzal, hogy választási megfontolásból engedményeket tesz a radikális iszlám híveinek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!