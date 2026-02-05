Kreml: A békés rendezés ajtaja nyitva, Kijeven múlik a folytatás

„A békés rendezés ajtaja nyitva áll, Oroszország is megtartja nyitottságát” – húzta alá a Kreml szóvivője. „Addig azonban, amíg a kijevi rezsim nem hozott ennek megfelelő döntést, a különleges hadművelet folytatódik” – tette hozzá.

„A békés rendezés ajtaja nyitva áll, Oroszország is megtartja nyitottságát” – húzta alá a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

Kreml: A békés rendezés ajtaja nyitva

Hangsúlyozta egyben, hogy az orosz hadsereg az ukrán hadiipari gépezethez köthető célpontokat semmisít meg Ukrajnában. A mostani támadásokról a Kyiv Independent is beszámolt.

Peszkov újságírói kérdésre felelve közölte azt is, hogy az orosz és ukrán delegációk között amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban – szerdán és csütörtökön – zajló megbeszélésekről a Kreml egyelőre nem tervez nyilatkozatot tenni.

A TASZSZ beszámolója szerint a Kreml szóvivője egyben köszönetét fejezte ki az amerikai tárgyalódelegációnak erőfeszítéseiért, és megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a rendezésre. „Álláspontunk elég világos, jól ismert a kijevi rezsim, de az amerikai tárgyalók előtt is, akik jószolgálatot tesznek a háromoldalú tárgyalások lefolytatásában, és akiknek hálásak vagyunk erőfeszítéseikért” – fogalmazott.