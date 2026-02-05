orosz-ukrán háborúDmitrij PeszkovZelenszkijbéketárgyalás

Kreml: A békés rendezés ajtaja nyitva, Kijeven múlik a folytatás

A Kreml szóvivője köszönetet mondott az amerikai tárgyalódelegáció erőfeszítéseiért. Közölte ugyanakkor, hogy „az ukrajnai konfliktus békés rendezésének ajtaja nyitva áll, de amíg Kijev nem hoz ennek megfelelő döntést, addig Moszkva folytatni fogja a különleges hadműveletet”.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 05. 7:55
A Kreml szóvivője ultimátumot adott Forrás: AFP
„A békés rendezés ajtaja nyitva áll, Oroszország is megtartja nyitottságát” – húzta alá a Kreml szóvivője. „Addig azonban, amíg a kijevi rezsim nem hozott ennek megfelelő döntést, a különleges hadművelet folytatódik” – tette hozzá.

„A békés rendezés ajtaja nyitva áll, Oroszország is megtartja nyitottságát” – húzta alá a Kreml szóvivője
„A békés rendezés ajtaja nyitva áll, Oroszország is megtartja nyitottságát” – húzta alá a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

Kreml: A békés rendezés ajtaja nyitva

Hangsúlyozta egyben, hogy az orosz hadsereg az ukrán hadiipari gépezethez köthető célpontokat semmisít meg Ukrajnában. A mostani támadásokról a Kyiv Independent is beszámolt.

Peszkov újságírói kérdésre felelve közölte azt is, hogy az orosz és ukrán delegációk között amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban – szerdán és csütörtökön – zajló megbeszélésekről a Kreml egyelőre nem tervez nyilatkozatot tenni.

A TASZSZ beszámolója szerint a Kreml szóvivője egyben köszönetét fejezte ki az amerikai tárgyalódelegációnak erőfeszítéseiért, és megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a rendezésre. „Álláspontunk elég világos, jól ismert a kijevi rezsim, de az amerikai tárgyalók előtt is, akik jószolgálatot tesznek a háromoldalú tárgyalások lefolytatásában, és akiknek hálásak vagyunk erőfeszítéseikért” – fogalmazott.

Párizs azon korábbi nyilatkozatára utalva, miszerint technikai szintű előkészületek folynak Emmanuel Macron francia és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolatfelvételére, 

Peszkov kijelentette, hogy Franciaország és Oroszország valóban együttműködik a munkaszintű kapcsolatokban, de ezeknek a kapcsolatoknak nincs jelentős tartalmuk.

 „Jelenleg egyáltalán nincsenek magas szintű kapcsolatok” – vélekedett a Kreml szóvivője.

Borítókép: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő és Vlagyimir Putyin elnök(Fotó: AFP)

