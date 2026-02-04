tárgyalásbékeOroszországUkrajnaAbu-DzabiTrump

Tárgyalnak a békéről, miközben Oroszország a tél legnagyobb csapását mérte Ukrajnára

Újraindultak az ukrajnai béketárgyalások Abu-Dzabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével, alig egy nappal azután, hogy Moszkva a tél eddigi legnagyobb rakéta- és dróntámadását hajtotta végre Ukrajna ellen.

Magyar Nemzet
Forrás: The Kyiv Independent2026. 02. 04. 13:04
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
A tárgyalások második fordulója február 4-én kezdődött az Egyesült Arab Emírségekben – jelentette be Rusztem Umerov, az ukrán delegáció vezetője. A kétnapos egyeztetések középpontjában a háború két legkényesebb kérdése áll: a Donbasz jövőbeni státusa, valamint Ukrajna háború utáni biztonsági garanciái, írja a The Kyiv Independent.

tárgyalás
Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Tárgyalás a rakéták árnyékában

A tárgyalások előestéjén Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva megszegte a január 30-án életbe lépett, egyhetes, energia-infrastruktúrát védő tűzszünetet, amikor február 3-án éjszaka 71 rakétát és 450 drónt indított Ukrajna ellen. A támadások következtében Kijevben és több nagyvárosban is áram- és fűtéskimaradások nehezítik a lakosság életét a fagyos téli időszakban.

Zelenszkij jelezte: az újabb orosz csapások miatt az ukrán küldöttség módosíthatja tárgyalási álláspontját.

Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor visszautasította azt az állítást, hogy Oroszország megszegte volna a megállapodást, mondván: az energiatűzszünet február 1-jéig volt érvényben.

Az Egyesült Államokat Steve Witkoff különmegbízott, valamint Jared Kushner, Trump elnök tanácsadója és veje képviseli, akik már a január végi első fordulón is részt vettek. Az ukrán delegációt Rusztem Umerov mellett Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés korábbi vezetője, jelenlegi elnöki kabinetfőnök irányítja.

A biztonsági garanciákról is szó esik

A Kreml nem kíván nyilvánosan nyilatkozni a tárgyalások első napjának eredményeiről. Dmitrij Peszkov szóvivő ugyanakkor közölte: „a békés rendezés ajtaja nyitva áll”, ám Oroszország addig folytatja a háborút, amíg Ukrajna meg nem hozza a „szükséges döntéseket”.

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 29: Dmitry Peskov, Press Secretary of the President of Russia attends a meeting between Russian President Vladimir Putin and President of the United Arab Emirates, Mohammed bin Zayed Al Nahyan in the Russian capital, Moscow on January 29, 2026. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára (Fotó: Anadolu/AFP/ Sefa Karacan)

A háttérben továbbra is komoly viták zajlanak a nyugati biztonsági garanciákról. Kijev és partnerei állítólag már megállapodtak egy többszintű válaszmechanizmusról, amely egy esetleges újabb orosz tűzszünetsértés esetén európai vezetésű, amerikai támogatású katonai beavatkozást is tartalmazna. A Franciaország és Nagy-Britannia által vezetett „hajlandók koalíciója” jelezte: tűzszünet után csapatokat küldene Ukrajnába a szárazföldi, légi és tengeri biztonság garantálására. Moszkva ezt határozottan elutasítja.

További vitapont a részben megszállt donyecki és luhanszki területek sorsa. Oroszország teljes ukrán kivonulást követel ezekből a régiókból, amit Kijev elfogadhatatlannak tart.

A tárgyalásokat eredetileg február 1-jén kezdték volna meg, ám az amerikai adminisztráció figyelme időközben Irán felé fordult. Jared Kushner és Steve Witkoff várhatóan Isztambulba utazik Abu-Dzabiból, ahol egy esetleges új iráni nukleáris megállapodásról egyeztetnek majd.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP) 

