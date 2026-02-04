Tárgyalnak a békéről, miközben Oroszország a tél legnagyobb csapását mérte Ukrajnára

Tárgyalás a rakéták árnyékában

A tárgyalások előestéjén Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva megszegte a január 30-án életbe lépett, egyhetes, energia-infrastruktúrát védő tűzszünetet, amikor február 3-án éjszaka 71 rakétát és 450 drónt indított Ukrajna ellen. A támadások következtében Kijevben és több nagyvárosban is áram- és fűtéskimaradások nehezítik a lakosság életét a fagyos téli időszakban.

Zelenszkij jelezte: az újabb orosz csapások miatt az ukrán küldöttség módosíthatja tárgyalási álláspontját.

Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor visszautasította azt az állítást, hogy Oroszország megszegte volna a megállapodást, mondván: az energiatűzszünet február 1-jéig volt érvényben.

Az Egyesült Államokat Steve Witkoff különmegbízott, valamint Jared Kushner, Trump elnök tanácsadója és veje képviseli, akik már a január végi első fordulón is részt vettek. Az ukrán delegációt Rusztem Umerov mellett Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés korábbi vezetője, jelenlegi elnöki kabinetfőnök irányítja.

A biztonsági garanciákról is szó esik

A Kreml nem kíván nyilvánosan nyilatkozni a tárgyalások első napjának eredményeiről. Dmitrij Peszkov szóvivő ugyanakkor közölte: „a békés rendezés ajtaja nyitva áll”, ám Oroszország addig folytatja a háborút, amíg Ukrajna meg nem hozza a „szükséges döntéseket”.