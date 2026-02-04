Az Egyesült Államok elnöke a Fehér Házban beszélt az ukrán energetikai létesítmények támadását ideiglenesen felfüggesztő, egy hetes szünetről. Donald Trump kijelentette: Putyin „tartotta a szavát” – írta az Origo.
Putyin betartotta Trumpnak tett ígéretét
Véget ért az egy hetes vállalás, amit Moszkva tett. Az oroszok azt ígérték, átmenetileg felfüggesztik az ukrán energetikai létesítmények elleni támadást. Erre személyesen kérte Putyin elnököt Donald Trump, aki a határidő lejárta után kommentálta az újbóli támadásokat és az orosz elnök ígéretét.
Putyin állta a szavát
Moszkva beleegyezett abba, hogy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó, egy hetes fegyverszünet keretében ideiglenesen felfüggeszti az ukrajnai kritikus infrastruktúra elleni támadásokat. Trump személyesen kérte Putyint, hogy időszakosan tartózkodjon Kijev megtámadásától.
A moratórium lejártát követően Trump úgy fogalmazott:
A szünet vasárnaptól vasárnapig tartott. Ezután Putyin keményen lecsapott, de tartotta a szavát. Egy hét sok idő.
– idézte az amerikai elnököt a Kyiv Independent. A portál ugyanakkor arról is beszámolt, hogy Oroszország február 3-án éjszaka ismét célba vette Ukrajna erőműveit.
A lap úgy fogalmazott: az orosz haderő tél egyik legnagyobb támadását indította, több mint 70 rakétát és 450 drónt lőve ki Ukrajna területére.
Újabb tárgyalás, újabb esély a békére?
Február 4 és 5-én újabb tárgyalási fordulóra kerül sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között, Abu Dzabiban.
A tárgyalásokat megelőzően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök váratlanul kijelentette, hogy kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról. Donald Trump ugyanakkor egyértelművé tette Ukrajna számára, hogy amerikai biztonsági garanciák csak az Oroszországgal kötött békemegállapodás után jöhetnek szóba. Zelenszkij nemrégiben arról is beszélt, hogy szerinte előrelépés történt tárgyalásokon, bár Ukrajna a területi kérdésekben továbbra sem hajlandó kompromisszumokra.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök az alaszkai Anchorage-ban (Fotó: Drew ANGERER / AFP)
