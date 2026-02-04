Putyin betartotta Trumpnak tett ígéretét

Újabb tárgyalás, újabb esély a békére?

Február 4 és 5-én újabb tárgyalási fordulóra kerül sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között, Abu Dzabiban.

A tárgyalásokat megelőzően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök váratlanul kijelentette, hogy kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról. Donald Trump ugyanakkor egyértelművé tette Ukrajna számára, hogy amerikai biztonsági garanciák csak az Oroszországgal kötött békemegállapodás után jöhetnek szóba. Zelenszkij nemrégiben arról is beszélt, hogy szerinte előrelépés történt tárgyalásokon, bár Ukrajna a területi kérdésekben továbbra sem hajlandó kompromisszumokra.

