Zelenszkij: Folytatni kell a párbeszédet Oroszországgal a háború befejezéséről

Folytatni kell a párbeszédet az orosz féllel a háború befejezésének lehetőségeiről az Egyesült Államok részvételével, ugyanakkor Ukrajna nem kész megadni magát – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben, a Mark Rutte NATO-főtitkárral közösen tartott sajtótájékoztatójukon.

2026. 02. 03. 18:09
A béketárgyalások következő fordulója előtt Kijevben találkozott a NATO-főtitkár és az ukrán elnök Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Mark Rutte NATO-főtitkár Kijevben kijelentette, hogy Ukrajnának több rakétára van szüksége és minél gyorsabban. Zelenszkijt a mai sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy hatással lesz-e az éjszakai orosz támadás, valamint az úgynevezett energetikai tűzszünet Oroszország általi megszegése az ukrán tárgyalóküldöttség álláspontjára a szerdán és csütörtökön esedékes újabb háromoldalú találkozón Abu-Dzabiban.

Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök
Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP

Zelenszkij emlékeztetett arra: az első, január 23–24-én tartott abu-dzabi tárgyalások végén az amerikai fél további feszültségcsökkentő lépéseket javasolt, mégpedig azt, hogy ne mérjenek csapásokat az energetikai infrastruktúrára. Szavai szerint az amerikai fél ezt úgy értelmezte, hogy egy teljes héten át nem indítanak támadásokat az energetikai létesítmények ellen. 

Ezzel szemben viszont az orosz megszállók a mostani támadás során 71 rakétát és 450 csapásmérő drónt vetettek be Ukrajna ellen

– emelte ki. Rámutatott arra, hogy valójában Moszkva csupán elhalasztotta a csapást, majd a rakéták és drónok számát növelve éppen a leghidegebb napok egyikén indított masszív támadást. Zelenszkij szerint Donald Trump amerikai elnöknek az energetikai tűzszünetre tett javaslata ennek ellenére fontos volt, különösen abból a szempontból, hogy megmutassa: történnek feszültségcsökkentő lépések, és ezek szolgálhatnak alapul a következő tárgyalási fordulóhoz. 

Természetesen támogatni fogjuk a feszültségcsökkentő lépéseket, ha az amerikaiak részéről hasonló javaslatok érkeznek

– tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy az orosz küldöttség az első abu-dzabi találkozón megismerte az ukrán és az amerikai álláspontot, erről tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, most pedig valamilyen visszajelzéssel kell érkezniük az újabb tárgyalásokra. Rutte a sajtótájékoztatón kijelentette: biztos abban, hogy a NATO-tagállamok elő fognak teremteni 15 milliárd dollárt az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés, a PURL fegyverbeszerzési program finanszírozására 2026-ban.

A NATO főtitkára az ukrajnai civil infrastruktúra elleni éjszakai orosz támadást rendkívül rossz jelzésnek nevezte az Egyesült Államok és Ukrajna béketörekvései szempontjából.

 

Borítókép: A béketárgyalások következő fordulója előtt Kijevben találkozott a NATO-főtitkár és az ukrán elnök (Fotó: AFP)

