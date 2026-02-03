Zelenszkij: Folytatni kell a párbeszédet Oroszországgal a háború befejezéséről

Zelenszkij emlékeztetett arra: az első, január 23–24-én tartott abu-dzabi tárgyalások végén az amerikai fél további feszültségcsökkentő lépéseket javasolt, mégpedig azt, hogy ne mérjenek csapásokat az energetikai infrastruktúrára. Szavai szerint az amerikai fél ezt úgy értelmezte, hogy egy teljes héten át nem indítanak támadásokat az energetikai létesítmények ellen.

Ezzel szemben viszont az orosz megszállók a mostani támadás során 71 rakétát és 450 csapásmérő drónt vetettek be Ukrajna ellen

– emelte ki. Rámutatott arra, hogy valójában Moszkva csupán elhalasztotta a csapást, majd a rakéták és drónok számát növelve éppen a leghidegebb napok egyikén indított masszív támadást. Zelenszkij szerint Donald Trump amerikai elnöknek az energetikai tűzszünetre tett javaslata ennek ellenére fontos volt, különösen abból a szempontból, hogy megmutassa: történnek feszültségcsökkentő lépések, és ezek szolgálhatnak alapul a következő tárgyalási fordulóhoz.

Természetesen támogatni fogjuk a feszültségcsökkentő lépéseket, ha az amerikaiak részéről hasonló javaslatok érkeznek

– tette hozzá.