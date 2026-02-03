Szétlőtték az energiarendszert, százezrek maradtak fűtés és áram nélkül Ukrajnában

Zelenszkij kedden azzal vádolta Oroszországot, hogy megsértette azt a megállapodást, amelyet Donald Trump amerikai elnök személyes kérésére fogalmaztak meg Vlagyimir Putyin felé: a rendkívüli hideg idején ne érjék támadások Ukrajna energiaellátását biztosító létesítményeket. Ennek ellenére az orosz hadsereg az Abu-Dzabiban esedékes újabb háromoldalú tárgyalások előestéjén nagyszabású légicsapásokat hajtott végre – írja a The Guardian.

Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke Fotó: Petras Malukas / AFP

Zelenszkij közlése szerint az éjszaka folyamán 71 rakétát és 450 drónt vetettek be, elsősorban az energetikai infrastruktúra ellen, miközben Kijevben a hőmérséklet elérte a mínusz húsz Celsius-fokot. A támadások következtében kedden több mint ezer lakóépület maradt fűtés nélkül a fővárosban.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott: Moszkva a rövid tűzszüneti időszakot fegyverfelhalmozásra használta fel, majd „a tél leghidegebb napjaira várva” indított tömeges csapásokat. Szerinte Oroszország vagy önkényesen értelmezi a vállalásait, vagy eleve nem a diplomáciában érdekelt.