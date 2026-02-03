Az ukrán tűzszüneti terv súlyos eszkalációs veszélyt rejt + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kiszivárgott a nyugati katonai terv, európai csapatok mennek Ukrajnába. A hajlandók koalíciója egy többlépcsős válaszmechanizmust is kidolgozott egy esetleges orosz tűzszünetsértésre. A harmadik szint – amennyiben az orosz tűzszünetsértés kiterjedt támadássá válna – már azt jelenti, hogy az európai katonák amerikai támogatással lépnek fel Oroszország ellen. A háborús tervekre Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is reagált.

Dömötör Csaba reagált a felelőtlen ukrajnai tűzszüneti tervekre. Fotó: MTI

– Tanulságos dolgokról ír a Financial Times: Ukrajna egy terven dolgozik a nyugat-európai országokkal arra az esetre, ha életbe lépne egy tűzszünet, és ezt Oroszország megszegné. Azon dolgoznak, hogy ha ez megtörténne, akkor koordinált katonai válaszcsapásra kell számítania Oroszországnak, nemcsak Ukrajna, hanem Európa és az Egyesült Államok részéről is – hangzik el a videóban.

Azt is írják, hogy Zelenszkij elnök egy NATO 5-ös cikkelyszerű megoldáson dolgozik, aminek ugye az a lényege, hogy ha a szövetség egy tagját megtámadják, akkor az mindenki elleni támadásnak minősül

– emelte ki az EP-képviselő. Azzal folytatta, hogy mind a két eljárás súlyos eszkalációs tervet jelent, tehát hogyha bármilyen okból fokozódna vagy kiújulna a konfliktus, akkor mi sokkal közelebb találnánk magunkat a háborúhoz, és akkor még nem is beszéltünk a gazdasági következményekről.