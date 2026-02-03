orosz-ukrán háborúUkrajnatűzszünetZelenszkij

Az ukrán tűzszüneti terv súlyos eszkalációs veszélyt rejt + videó

Kiszivárgott egy katonai forgatókönyv, amely szerint egy esetleges orosz tűzszünetsértésre Európa és az Egyesült Államok összehangolt katonai válasszal reagálna. A tűzszüneti tervekre Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője reagált, figyelmeztetve az eszkalációs veszélyre és a hosszú távú gazdasági terhekre egyaránt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 14:55
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, kiszivárgott a nyugati katonai terv, európai csapatok mennek Ukrajnába. A hajlandók koalíciója egy többlépcsős válaszmechanizmust is kidolgozott egy esetleges orosz tűzszünetsértésre. A harmadik szint – amennyiben az orosz tűzszünetsértés kiterjedt támadássá válna – már azt jelenti, hogy az európai katonák amerikai támogatással lépnek fel Oroszország ellen. A háborús tervekre Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is reagált.

Dömötör Csaba reagált a felelőtlen ukrajnai tűzszüneti tervekre
Dömötör Csaba reagált a felelőtlen ukrajnai tűzszüneti tervekre. Fotó: MTI

– Tanulságos dolgokról ír a Financial Times: Ukrajna egy terven dolgozik a nyugat-európai országokkal arra az esetre, ha életbe lépne egy tűzszünet, és ezt Oroszország megszegné. Azon dolgoznak, hogy ha ez megtörténne, akkor koordinált katonai válaszcsapásra kell számítania Oroszországnak, nemcsak Ukrajna, hanem Európa és az Egyesült Államok részéről is – hangzik el a videóban.

Azt is írják, hogy Zelenszkij elnök egy NATO 5-ös cikkelyszerű megoldáson dolgozik, aminek ugye az a lényege, hogy ha a szövetség egy tagját megtámadják, akkor az mindenki elleni támadásnak minősül

– emelte ki az EP-képviselő. Azzal folytatta, hogy mind a két eljárás súlyos eszkalációs tervet jelent, tehát hogyha bármilyen okból fokozódna vagy kiújulna a konfliktus, akkor mi sokkal közelebb találnánk magunkat a háborúhoz, és akkor még nem is beszéltünk a gazdasági következményekről. 

Tehát tudjuk azt, hogy Ukrajna kiállította a számlát vagy számlákat. Katonai kiadásokra hétszázmillió dollárt kérnek, gazdasági támogatásként pedig nyolcszázmillió dollárt. Az Európai Bizottság már el is kezdte kidolgozni ennek a részleteit

– mondta, majd kitért arra, hogy ha ezt megvalósítják, akkor Európa gyakorlatilag a következő egy évtizedben mindent alárendel az Ukrajna-politikának, mind a katonai támogatásnak, mind pedig a gazdasági támogatási programoknak. A nagy kérdés az, hogy lesz-e Magyarországon olyan kormány, amely képes és hajlandó is nemet mondani ezekre a tervekre. 

Európai válaszcsapás? Ötös cikkely? 1500 milliárd dollár? Na, még mit nem!

– írta a videóhoz Dömötör.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

