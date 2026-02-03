Elsők között vették nyilvántartásba a Fideszt az áprilisi választásra

A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásba vette a Fideszt jelölőszervezetként az április 12-i országgyűlési képviselő-választásra – jelentette be a párt a közösségi oldalán.

Fotó: Róka László / MTI

Mint megírtuk, a mai naptól, február 3-tól kérhetik nyilvántartásba vételüket a választáson indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok a Nemzeti Választási Bizottságnál.

A szabályok szerint csak a jogerősen nyilvántartásba vett jelölőszervezetek állíthatnak jelölteket vagy országos listát, gyűjthetnek ajánlásokat, valamint folytathatnak hivatalos kampánytevékenységet.

A bizottság a bejelentéstől számított négy napon belül dönt a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről. A folyamat részeként a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a bejelentett szervezet adatait.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)