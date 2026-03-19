Gulyás Gergely: Hosszú távon biztosított az ország energiabiztonsága az ukrán blokád ellenére + videó

– Amíg nem jön az olaj, nem járulunk hozzá semmilyen, Ukrajnának kedvező uniós döntéshez – szögezte le a miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 15:03
– Magyarország akkor tudja jóváhagyni Ukrajna hitelnek nevezett uniós támogatását, ha megkezdődik és folyamatossá válik a szállítás a Barátság kőolajvezetéken – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. Közölte, nem kérdés az, hogy a vezeték működőképes.

A miniszter leszögezte,

semmilyen ígéretnek nem hiszünk, Brüsszel ebben az ügyben is cinkosa Zelenszkij elnöknek.

Hozzátette: az ukrán államfő szavaira nincsen okunk adni, mert több esetben kellett csalódni ezek valóságtartalmában.

Budapest, 2026. március 19. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. március 19-én. MTI/Máthé Zoltán
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, a kormány egy hónapja döntött arról, hogy lehetővé teszi a hozzáférést a stratégiai kőolajtartalékhoz, azóta körülbelül ennek ötödét, az üzemanyag-tartalék három százalékát használták fel. Tájékoztatása szerint

nagyjából három és fél hónapra elég a magyarországi olajtartalék.

Az Adria vezetéken keresztül jelenleg is érkezik olaj Magyarországra, és a Mol igyekszik beszerezni azt a mennyiséget, ami a napi fogyasztáshoz kell, ha pedig ez sikerül, egyáltalán nem csökken az olajtartalék – magyarázta.

Urai vagyunk a helyzetnek, és hosszú távon az ország energiabiztonsága az ukrán blokád ellenére, Zelenszkij önkényes és jogellenes döntése ellenére is biztosított

– szögezte le Gulyás Gergely.

 

A kormány megvédi a magyar autósokat

Mint arról beszámoltunk, durván emelkedik mindkét üzemanyagfajta piaci ára. Péntektől a benzin esetében a nagykereskedelmi bruttó ár tíz, a dízelé pedig 17 forinttal kúszik feljebb.

Jelenleg (csütörtökön) a piaci átlagárak így állnak:

  • a benzin piaci ára 662 forint,
  • a dízelé pedig 712 forint.

A kormány közelmúltban érvénybe lépett intézkedése azonban megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat az ukrán–Tisza-olajblokád hátrányos következményeitől, az emelkedő üzemanyagáraktól. Tehát a magyarországi forgalmi engedéllyel rendelkező autósok továbbra is az alábbi védett árakon tankolhatnak a hazai üzemanyagtöltő állomásokon:

  • 95-ös benzin: 595 forint,
  • dízel: 615 forint.

 

Borítókép: Védett üzemanyagárakat vezetett be a kormány (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu