Gulyás Gergely: Hosszú távon biztosított az ország energiabiztonsága az ukrán blokád ellenére + videó

– Magyarország akkor tudja jóváhagyni Ukrajna hitelnek nevezett uniós támogatását, ha megkezdődik és folyamatossá válik a szállítás a Barátság kőolajvezetéken – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. Közölte, nem kérdés az, hogy a vezeték működőképes.

A miniszter leszögezte,

semmilyen ígéretnek nem hiszünk, Brüsszel ebben az ügyben is cinkosa Zelenszkij elnöknek.

Hozzátette: az ukrán államfő szavaira nincsen okunk adni, mert több esetben kellett csalódni ezek valóságtartalmában.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, a kormány egy hónapja döntött arról, hogy lehetővé teszi a hozzáférést a stratégiai kőolajtartalékhoz, azóta körülbelül ennek ötödét, az üzemanyag-tartalék három százalékát használták fel. Tájékoztatása szerint

nagyjából három és fél hónapra elég a magyarországi olajtartalék.

Az Adria vezetéken keresztül jelenleg is érkezik olaj Magyarországra, és a Mol igyekszik beszerezni azt a mennyiséget, ami a napi fogyasztáshoz kell, ha pedig ez sikerül, egyáltalán nem csökken az olajtartalék – magyarázta.

Urai vagyunk a helyzetnek, és hosszú távon az ország energiabiztonsága az ukrán blokád ellenére, Zelenszkij önkényes és jogellenes döntése ellenére is biztosított

– szögezte le Gulyás Gergely.

A kormány megvédi a magyar autósokat

Mint arról beszámoltunk, durván emelkedik mindkét üzemanyagfajta piaci ára. Péntektől a benzin esetében a nagykereskedelmi bruttó ár tíz, a dízelé pedig 17 forinttal kúszik feljebb.

Jelenleg (csütörtökön) a piaci átlagárak így állnak:

a benzin piaci ára 662 forint,

a dízelé pedig 712 forint.

A kormány közelmúltban érvénybe lépett intézkedése azonban megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat az ukrán–Tisza-olajblokád hátrányos következményeitől, az emelkedő üzemanyagáraktól. Tehát a magyarországi forgalmi engedéllyel rendelkező autósok továbbra is az alábbi védett árakon tankolhatnak a hazai üzemanyagtöltő állomásokon:

95-ös benzin: 595 forint,

dízel: 615 forint.

Borítókép: Védett üzemanyagárakat vezetett be a kormány (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)