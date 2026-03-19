Nagy Károly és az Avar Birodalom meghódítása a Kárpát-medencében

Nagy Károly több nép ellen is hadjáratot vezetett, köztük a szászok, a longobárdok, az arabok és az avarok ellen. Az avarok legyőzése különösen fontos volt, mert ennek következtében a Frank Birodalom határa egészen a Dunáig tolódott ki.

Nagy Károly csata közben

Nagy Károly háborúi

Károly az uralkodásának kezdetétől nagyszabású hódító politikába kezdett. Az egyik legfontosabb háborúja a szászok ellen zajlott Észak-Németországban, ahol egy pogány germán néppel kellett megküzdenie. A harcok évtizedekig tartottak, mert a szászok többször fellázadtak a frank uralom ellen. Végül azonban vereséget szenvedtek, és kénytelenek voltak felvenni a keresztény vallást.

Károly hadjáratot vezetett Itália ellen is, ahol a longobárdok királyságát hódította meg. A longobárdok korábban többször fenyegették a pápát, ezért a pápa segítséget kért a frank királytól. Károly seregei legyőzték a longobárdokat, és Észak-Itália a Frank Birodalom részévé vált.

A birodalom déli határán az arabok jelentettek veszélyt, ezért Károly hadjáratot indított Hispánia északi részén is. Bár nem tudta teljesen meghódítani a területet, sikerült biztosítania a birodalom déli határait.

A Frank Birodalom keleti határain a Kárpát-medencében élő avarok jelentettek komoly fenyegetést. Az avarok keleti eredetű nomád nép voltak, akik a VI. században érkeztek a Kárpát-medencébe, és itt erős birodalmat hoztak létre. A birodalom élén a kagán állt, aki katonai vezetőként irányította a törzseket. Az avarok hatalma hosszú ideig meghatározó volt Közép-Európában, de a VIII. század végére a birodalom meggyengült. Belső viszályok és a szláv népek megerősödése gyengítették az avar államot.

Nagy Károly kihasználta ezt a helyzetet, és hadjáratot indított az avarok ellen. 791-ben hatalmas frank sereg támadta meg az Avar Birodalmat több irányból. A frankok mélyen benyomultak Pannóniába, és jelentős pusztítást végeztek az avar területeken. Az avarok ekkor még visszavonultak, de nem tudták megállítani a frank előrenyomulást.

A következő években az Avar Birodalmon belül súlyos belső harcok törtek ki. Két avar vezető is meghalt a hatalmi harcok során, ami tovább gyengítette az államot. A frankok ezt kihasználva újabb támadásokat indítottak. 795-ben a frankok elfoglalták az avarok központját, az úgynevezett „gyűrűt”, amely a kagán székhelye és kincstára volt. A krónikák szerint hatalmas mennyiségű aranyat, ezüstöt és értékes tárgyakat zsákmányoltak.