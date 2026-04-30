Hunyadi János a várnai csatában – Miért szenvedtek vereséget 1444-ben?

A csata elején úgy tűnt, hogy a keresztény sereg sikerrel járhat. Hunyadi mindkét szárnyon beavatkozott, és visszaverte a török támadásokat, így egy ideig a győzelem reménye is felcsillant. Az oszmán hadsereg felépítése azonban rendkívül szervezett volt: a középen elhelyezkedő janicsárok és a szultán körüli elit csapatok erős védelmet biztosítottak. A török sereg létszámbeli fölényben is volt, ami hosszabb távon döntő tényezőnek bizonyult.

A harc során a török könnyűlovasok (akindzsik) színlelt visszavonulással próbálták csapdába csalni a keresztény sereget. Ez részben sikerült is, de Hunyadi gyors beavatkozása megakadályozta a teljes összeomlást, és súlyos veszteségeket okozott az ellenségnek.

Ulászló meghalt a csatában

Azonban a csata sorsát egy váratlan esemény pecsételte meg: Ulászló király elhamarkodott támadást indított a janicsárok ellen. Ez a vakmerő lépés végzetesnek bizonyult, mivel a király a roham során életét vesztette. Halála megrendítette a keresztény sereget, amely elvesztette vezetőjét és lelkesedését, így az addig kedvező helyzet gyorsan összeomlott. A király halála után a hadrend felbomlott, és a sereg szervezetlen visszavonulásba kezdett.

A vereséghez hozzájárult az is, hogy a hadjárat során a keresztény hadvezetés nem tudta kellően összehangolni a különböző csapatokat, és a stratégiai hibák – különösen a király önálló akciója – végzetes következményekkel jártak. Emellett a hosszú menetelés és az utánpótlási nehézségek is gyengítették a sereget a döntő ütközet előtt.

A várnai csata végül súlyos vereséggel zárult a magyar és szövetséges csapatok számára. A vereség nemcsak katonai, hanem politikai következményekkel is járt, hiszen Ulászló halála után ismét bizonytalanná vált az ország vezetése. Mivel V. László még kiskorú volt, a magyar főurak 1446-ban Hunyadi Jánost kormányzóvá választották, aki így az ország irányítását is átvette.