Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be, nem sokkal azután, hogy lejárt az új START-szerződés – az utolsó nukleáris megállapodás Moszkva és Washington között.

Abu-Dzabiban amerikai–orosz megállapodást jelentettek be

Fotó: AFP

Az Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció ma Abu-Dzabiban megállapodott abban, hogy újraindítja a magas szintű katonai párbeszédet

– közölte az amerikai hadsereg európai parancsnoksága egy közleményben, hozzátéve, hogy „a felek továbbra is a tartós béke felé törekszenek”.

„A hadseregek közötti párbeszéd fenntartása fontos tényező a globális stabilitás és béke szempontjából, amelyet csak erővel lehet elérni, és eszközt biztosít a fokozott átláthatósághoz és a deeszkalációhoz” – tette hozzá. Moszkva nem kommentálta a bejelentést.