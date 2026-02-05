AmerikaOroszországUkrajna

Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be

Az ukrajnai harcok folytatódnak, de a háttérben új megállapodások születnek. Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be Abu-Dzabiban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 22:23
Fotó: HANDOUT Forrás: MOFA QATAR
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be, nem sokkal azután, hogy lejárt az új START-szerződés – az utolsó nukleáris megállapodás Moszkva és Washington között. 

Abu-Dzabiban amerikai–orosz megállapodást jelentettek be
Abu-Dzabiban amerikai–orosz megállapodást jelentettek be
Fotó: AFP

Az Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció ma Abu-Dzabiban megállapodott abban, hogy újraindítja a magas szintű katonai párbeszédet 

közölte az amerikai hadsereg európai parancsnoksága egy közleményben, hozzátéve, hogy „a felek továbbra is a tartós béke felé törekszenek”.

„A hadseregek közötti párbeszéd fenntartása fontos tényező a globális stabilitás és béke szempontjából, amelyet csak erővel lehet elérni, és eszközt biztosít a fokozott átláthatósághoz és a deeszkalációhoz” – tette hozzá. Moszkva nem kommentálta a bejelentést.

Moszkva és Kijev az Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokon megállapodott több mint 300 fogoly cseréjében, de a területi kérdésben nem mutatkoztak azonnali előrelépés jelei.

Ez természetesen nem könnyű, de Ukrajna a lehető legkonstruktívabb volt és az is marad 

– mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalásokról.

Kijev fő tárgyalója, Rusztem Umerov a közösségi médiában azt mondta, hogy „a következő hetekben folytatják a háromoldalú tárgyalásokat”. Steve Witkoff amerikai közvetítő elismerte, hogy „jelentős” munka áll még előttünk.

Borítókép: A tárgyalódelegációk Abu-Dzabiban (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij a békét elfogadná, de viszonozni vonakodna

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu